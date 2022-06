Η Ευρώπη αποφάσισε κοινό φορτιστή για κινητά, τάμπλετ και κάμερες έως το 2024

Σε μια ιστορική απόφαση για κοινούς φορτιστές σε όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές κατέληξαν επί της αρχής οι διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η απόφαση θα εφαρμοστή με ορίζοντα το φθινόπωρο του 2024.

Σύμφωνα με την απόφαση, κινητά τηλέφωνα, smartphones, τάμπλετ, e-readers, ψηφιακές κάμερες, ασύρματα ακουστικά, φορητά ηχεία και βιντεοκονσόλες χειρός θα πρέπει να έχουν αποκλειστικά θύρα φόρτισης USB-C, ανεξαρτήτως εταιρείας.

Η απόφαση επηρεάζει και την Apple, που χρησιμοποιεί για τα προϊόντα της φορτιστές με καλώδια Lightning και έχει εκφράσει την αντίθεσή της στο συγκεκριμένο σχέδιο.

Το ζήτημα αφορά και τους κατασκευαστές φορητών υπολογιστών (laptop) που καλούνται να υιοθετήσουν κοινούς φορτιστές, αλλά με μεγαλύτερη περίοδο χάριτος 40 μηνών, ήτοι πάνω από 3 χρόνια, μετά το 2024 για να προσαρμοστούν.

Σύμφωνα με την απόφαση, η ταχύτητα φόρτισης θα πρέπει να είναι εναρμονισμένη με συσκευές που τη στηρίζουν. Ως εκ τούτου, οι χρήστες θα μπορούν να φορτίζουν τις συσκευές με την ίδια ταχύτητα με οποιονδήποτε φορτιστή.

«Στοπ» στην πώληση φορτιστή ξεχωριστά από το κινητό

Με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία, οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν εάν είναι οι συμβατοί οι φορτιστές που χρησιμοποιούν τώρα ενώ θα τους παρέχονται διευκρινίσεις για τα χαρακτηριστικά των νέων συσκευών.

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρει στην οδηγία ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν μια ηλεκτρονική συσκευή με ή χωρίς τον φορτιστή της. Κάποιες εταιρείες (ειδικά η Apple) πωλούν ξεχωριστά gadgets, όπως φορτιστές και ακουστικά. Η απόφαση αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις.

«Το γενικό συμφέρον της ΕΕ έχει επικρατήσει!» τόνισε σε ανάρτησή του ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν, που σημείωσε ότι Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Κομισιόν κατέληξαν σε «μία φιλόδοξη συμφωνία σε χρόνο ρεκόρ (λιγότερο από 9 μήνες!) για την πρόταση προς όφελος των καταναλωτών της ΕΕ και του πλανήτη».

— Thierry Breton (@ThierryBreton) June 7, 2022