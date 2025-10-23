Η Ευρώπη να δανειστεί για να αμυνθεί» – Το μήνυμα Μητσοτάκη στο Politico

Μήνυμα υπέρ μιας κοινής ευρωπαϊκής δανειακής διευκόλυνσης για την ενίσχυση της άμυνας και της ασφάλειας της ΕΕ έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης λίγο πριν τη Σύνοδο Κορυφής, σε συνέντευξή του στο Politico. Ο Έλληνας πρωθυπουργός ζήτησε πιο ενεργό ρόλο της Ευρώπης στη χρηματοδότηση των αμυντικών επενδύσεων, αλλά και ισορροπία στην πράσινη μετάβαση.

23 Οκτ. 2025 12:34
Pelop News

Την ανάγκη για έναν ενιαίο ευρωπαϊκό μηχανισμό δανεισμού που θα στηρίξει τα κράτη – μέλη στην ενίσχυση της άμυνάς τους, ανέδειξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στο Politico, ενόψει της Συνόδου Κορυφής των «27».

«Εάν η άμυνα είναι το απόλυτο ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό, τότε χρειαζόμαστε ευρωπαϊκές δομές και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για να αναπτύξουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες», υπογράμμισε, προτείνοντας μια κοινή ευρωπαϊκή δανειακή διευκόλυνση για την υποστήριξη αμυντικών έργων.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για τη συλλογική ασφάλεια, ειδικά μετά τα αλλεπάλληλα περιστατικά παραβιάσεων του εναέριου χώρου της ΕΕ από drones, και να επενδύσει σε νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και τα ευρωπαϊκά drones.

Το Politico σημειώνει ότι, αν και η Κομισιόν έχει προτείνει χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων για την ενίσχυση των αμυντικών επενδύσεων, τα κράτη παραμένουν διχασμένα για το αν θα πρέπει να μοιραστούν το χρέος για τη χρηματοδότηση νέων προγραμμάτων.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην πράσινη μετάβαση, επισημαίνοντας ότι «δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός». Όπως είπε, «το τελευταίο 10%-20% της πράσινης μετάβασης είναι τρομακτικά ακριβό και οι τεχνολογίες για να το πετύχουμε δεν υπάρχουν ακόμη».

Σύμφωνα με το προσχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να συμφωνήσουν στην προώθηση κοινών επενδύσεων και προμηθειών στον τομέα της άμυνας, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πιο συνεκτική και στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 23/10/2025
