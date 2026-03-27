Η Ευρώπη ψάχνει απαντήσεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή – Δείτε live τη συνεδρίαση του Eurogroup

Οι οικονομικές συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο του Eurogroup, που συνεδριάζει εκτάκτως με βασικό θέμα τον αντίκτυπο στην οικονομία της Ευρωζώνης και ειδικά στις αγορές ενέργειας. Σύμφωνα με την επίσημη ατζέντα, οι υπουργοί θα εξετάσουν την κατάσταση και θα συζητήσουν πιθανά μέτρα πολιτικής για την αντιμετώπισή της. Στη συζήτηση έχει προσκληθεί και ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη, ο οποίος συμμετέχει και στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος της διαδικασίας, μαζί με τον επικεφαλής του ESM, Pierre Gramegna. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο αν το Eurogroup θα καταφέρει να διαμορφώσει κοινή ευρωπαϊκή κατεύθυνση ή αν, για μία ακόμη φορά, οι εθνικές κυβερνήσεις θα προχωρήσουν με δικά τους, ξεχωριστά μέτρα.

Η Αθήνα έχει ήδη κινηθεί σε εθνικό επίπεδο, ωστόσο επιμένει πως η παρούσα συγκυρία απαιτεί πανευρωπαϊκό συντονισμό, κυρίως απέναντι στις αναταράξεις που προκαλούν οι τιμές της ενέργειας και η αβεβαιότητα γύρω από την πορεία της κρίσης. Παρ’ όλα αυτά, από τις ευρωπαϊκές πηγές δεν προκύπτει μέχρι στιγμής διάθεση για ευρύτερη δημοσιονομική χαλάρωση ή για μέτρα τύπου γενικευμένων επιδοτήσεων, όπως σε προηγούμενες κρίσεις. Η εκτίμηση αυτή ευθυγραμμίζεται με τη γενική κατεύθυνση που ήδη είχε αποτυπωθεί στις προηγούμενες παρεμβάσεις του Eurogroup για την ενεργειακή αστάθεια μέσα στον Μάρτιο.

Στις Βρυξέλλες το κλίμα παραμένει επιφυλακτικό, καθώς η Ευρώπη δεν βρίσκεται σε ύφεση, ενώ ταυτόχρονα κουβαλά ήδη υψηλό επίπεδο χρέους από τις προηγούμενες κρίσεις. Αυτό σημαίνει ότι, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, το βάρος φαίνεται να πέφτει περισσότερο στην παρακολούθηση της κατάστασης, στην αποτίμηση του ενεργειακού κινδύνου και σε στοχευμένες παρεμβάσεις, παρά σε μια οριζόντια ευρωπαϊκή απάντηση μεγάλης κλίμακας. Η σημερινή συζήτηση αναμένεται να δείξει αν υπάρχουν περιθώρια για πιο συντονισμένη δράση ή αν η Ευρωζώνη θα συνεχίσει να κινείται με πιο προσεκτικά και κατακερματισμένα βήματα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



