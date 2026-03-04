Η Ευρώπη θέλει περισσότερη παραγωγή εντός ΕΕ – Το σχέδιο της Κομισιόν και οι επιφυλάξεις

Ένα ευρύ σχέδιο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής μεταποιητικής βιομηχανίας παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιταχύνει τη μετάβαση σε καθαρότερη παραγωγή και ταυτόχρονα να περιορίσει την εξάρτησή της από φθηνά εισαγόμενα προϊόντα, κυρίως από την Κίνα.

Η πρωτοβουλία, που φέρει την ονομασία «Πράξη για την Επιτάχυνση της Βιομηχανίας» (Industrial Accelerator Act), εισάγει μεταξύ άλλων τη ρήτρα «Made in EU» σε δημόσιες συμβάσεις και προγράμματα στήριξης, ενώ προβλέπει και επιδοτήσεις για στρατηγικούς βιομηχανικούς κλάδους. Στους τομείς που εντάσσονται στο σχέδιο περιλαμβάνονται η παραγωγή αλουμινίου, τσιμέντου και χάλυβα, αλλά και τεχνολογίες όπως οι ανεμογεννήτριες και τα ηλεκτρικά οχήματα.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα μέτρα αυτά αναμένεται να ενισχύσουν την παραγωγική δραστηριότητα στην ΕΕ και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας τα επόμενα χρόνια.

Strong industry. Strong jobs. Strong Europe. Today, we adopt the Industrial Accelerator Act to boost demand for low-carbon and European-made products in strategic sectors. It will also simplify permits, and set conditions for foreign investments. More: https://t.co/1MqP6ydQOA pic.twitter.com/P2x0W2X4q0 — European Commission (@EU_Commission) March 4, 2026

Όπως επισημαίνει η Κομισιόν, οι επενδύσεις σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα θα μπορούσαν να αποφέρουν περισσότερα από 600 εκατ. ευρώ πρόσθετης αξίας έως το 2030 στους κλάδους του χάλυβα, του αλουμινίου και του τσιμέντου. Παράλληλα, εκτιμάται ότι στην αλυσίδα της αυτοκινητοβιομηχανίας η προστιθέμενη αξία θα μπορούσε να φτάσει έως και 10,5 δισ. ευρώ, ενώ αναμένεται να δημιουργηθούν δεκάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

Ειδικότερα, η Επιτροπή αναφέρει ότι περίπου 85.000 θέσεις εργασίας θα μπορούσαν να δημιουργηθούν σε έργα που σχετίζονται με την παραγωγή μπαταριών, ενώ άλλες 58.000 στον τομέα των τεχνολογιών ηλιακής ενέργειας. Παράλληλα, στόχος είναι να διατηρηθούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας σε παραδοσιακούς βιομηχανικούς κλάδους, όπως ο χάλυβας και το τσιμέντο, καθώς αυτοί περνούν σταδιακά σε πιο καθαρές μορφές παραγωγής.

Η Κομισιόν εκτιμά επίσης ότι η πρωτοβουλία μπορεί να συμβάλει στην αντιστροφή της αρνητικής τάσης που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Όπως σημειώνεται, εάν η σημερινή πορεία συνεχιστεί, έως και 600.000 θέσεις εργασίας θα μπορούσαν να χαθούν στον κλάδο μέσα στα επόμενα πέντε έως δέκα χρόνια.

Το σχέδιο προβλέπει ακόμη ότι σε ορισμένες διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων και προγραμμάτων ενίσχυσης θα εφαρμόζονται απαιτήσεις «Made in EU» για τεχνολογίες μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα, όπως μπαταρίες και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, φωτοβολταϊκά, αντλίες θερμότητας, αιολική ενέργεια αλλά και πυρηνικές τεχνολογίες. Αντίστοιχες προβλέψεις περιλαμβάνονται και για τα ηλεκτρικά οχήματα καθώς και για τα εξαρτήματά τους.

Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι η ρήτρα «Made in EU» δεν αποκλείει αυτομάτως εταιρείες από τρίτες χώρες. Αντίθετα, στοχεύει στην ενίσχυση της αμοιβαιότητας στις δημόσιες συμβάσεις, παρέχοντας ισότιμη μεταχείριση σε χώρες που προσφέρουν αντίστοιχη πρόσβαση στις αγορές τους στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Στόχος είναι, όπως αναφέρεται, τα δημόσια κονδύλια να ενισχύουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία και την απασχόληση.

Παράλληλα, η πρόταση εισάγει συγκεκριμένους όρους για μεγάλες ξένες επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς. Ειδικότερα, επενδύσεις άνω των 100 εκατ. ευρώ από εταιρείες χωρών που διαθέτουν πάνω από το 40% της παγκόσμιας παραγωγικής ικανότητας σε τομείς όπως τα ηλεκτρικά οχήματα, οι μπαταρίες, η ηλιακή ενέργεια ή οι κρίσιμες πρώτες ύλες, θα υπόκεινται σε συγκεκριμένα κριτήρια.

Μεταξύ αυτών προβλέπεται ότι τουλάχιστον το 50% των εργαζομένων σε τέτοιες επενδύσεις θα πρέπει να είναι πολίτες της ΕΕ ή ότι οι ξένοι επενδυτές δεν θα μπορούν να κατέχουν ποσοστό άνω του 49% των μετοχών.

Σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους, βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η καλύτερη αξιοποίηση της ενιαίας αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αυξηθεί η ζήτηση για ευρωπαϊκά προϊόντα και τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Παράλληλα, επιδιώκεται η προσέλκυση επενδύσεων με υψηλότερη προστιθέμενη αξία και η ανάπτυξη μεγάλων βιομηχανικών έργων, μέσα και από απλούστερες διαδικασίες αδειοδότησης.

Ωστόσο, η πρόταση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις σε ορισμένα κράτη-μέλη. Η Γερμανία και άλλες χώρες εξέφρασαν επιφυλάξεις, με κυβερνητικούς αξιωματούχους και εκπροσώπους της βιομηχανίας να υποστηρίζουν ότι οι κανόνες «Made in Europe» ενδέχεται να δημιουργήσουν πρόσθετη γραφειοκρατία και να επηρεάσουν το ελεύθερο εμπόριο.

Παράλληλα, το think tank Bruegel, με έδρα τις Βρυξέλλες, προειδοποίησε ότι τέτοιες απαιτήσεις θα μπορούσαν να αυξήσουν το κόστος για τις ευρωπαϊκές εξαγωγικές επιχειρήσεις και ενδεχομένως να επιβραδύνουν τον βιομηχανικό μετασχηματισμό της Ευρώπης, καθώς και τη μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας.

