Η ευρωβουλευτής Έλενα Κουντουρά μιλά στην «Π» για Τέμπη, Τουρισμό και τρένο: «Η Δ. Ελλάδα πολιτιστικός προορισμός»

Εχοντας διατελέσει υπουργός Τουρισμού και διανύοντας τη δεύτερη θητεία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η ευρωβουλευτής Ελένα Κουντουρά διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε θέματα τουρισμού αλλά και ασφάλειας, καθώς είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η «Πελοπόννησος» ταξίδεψε πρόσφατα στις Βρυξέλλες, επισκέφθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συναντήθηκε με την Ελένα Κουντουρά, η οποία μίλησε για τις δυνατότητες που έχει η Δυτική Ελλάδα ώστε να αναδειχθεί σε πολιτιστικό προορισμό, αλλά και για τα ζητήματα ασφάλειας στις μετακινήσεις, αναφερόμενη στο τρένο, ενώ κατέθεσε προτάσεις για το δημογραφικό.

-Συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από το δυστύχημα των Τεμπών. Ζητήσατε αναθεώρηση του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού παρέμβασης. Για ποιο λόγο και ποιος είναι ο στόχος;

Ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, απόλυτη προτεραιότητα μου είναι η ασφάλεια στις μετακινήσεις. Συνεχίζουμε θεσμικά τον αγώνα στην Ευρώπη. Εχω καταθέσει 12 ερωτήσεις στην Κομισιόν για τη σιδηροδρομική ασφάλεια μετά το εγκληματικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στην Ελλάδα, παραβιάζονταν πέντε Κανονισμοί και δύο ευρωπαϊκές Οδηγίες. Η χώρα μας εξακολουθεί να βρίσκεται σε διαδικασία επί παραβάσει από την Κομισιόν. Απαντώντας στις ερωτήσεις μου, η Κομισιόν επικαλείται την ευρωπαϊκή Οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων 2016/798, που ορίζει ότι κύρια ευθύνη φέρουν τα κράτη-μέλη. Ομως, όταν το εθνικό σύστημα αδυνατεί να εγγυηθεί την ασφάλεια και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων για να παρέμβει, πρέπει να λάβει σχετικό αίτημα από την αντίστοιχη εθνική αρχή, υπάρχει κρίσιμο θεσμικό κενό. Το βασικό ερώτημα παραμένει, ποιος τελικά εγγυάται την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών στα σιδηροδρομικά ταξίδια.

Στην τελευταία μου παρέμβαση ζήτησα να αντιμετωπιστούν τα κενά αρμοδιοτήτων στον έλεγχο και την εποπτεία της ασφάλειας, ακόμη και με αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Στόχος μου είναι να υπάρχει ευρωπαϊκή παρέμβαση όταν διαπιστώνεται σοβαρό και τεκμηριωμένο έλλειμμα ασφάλειας, ακόμη και με δυνατότητα προσωρινής αναστολής λειτουργίας γραμμών. Δεν μπορεί να υπάρχει κοινός ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος χωρίς κοινή εγγύηση ασφάλειας. Η Ελλάδα πρέπει να συμμορφωθεί πλήρως με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας.

-Εχουμε φτάσει στο 2026 και στην Αχαΐα δεν έχει φτάσει ακόμα το τρένο. Τι φταίει;

Η καθυστέρηση είναι αποτέλεσμα διαχρονικού ελλείμματος σχεδιασμού και πολιτικής βούλησης. Ενώ η Κομισιόν έχει ήδη παρουσιάσει τον φιλόδοξο νέο ευρωπαϊκό χάρτη σιδηροδρομικής διασύνδεσης υψηλών ταχυτήτων έως το 2040, με ισχυρή χρηματοδότηση των έργων, στην Ελλάδα συζητάμε ακόμη βασικά ζητήματα μεταφορικής απομόνωσης, λειτουργικότητας και ασφάλειας του σιδηροδρομικού δικτύου. Η Πάτρα είναι πύλη προς την Ιταλία και τη Δυτική Ευρώπη. Θα έπρεπε να είναι πλήρως ενταγμένη στον ευρωπαϊκό χάρτη διασύνδεσης. Υπάρχουν σημαντικά αναπτυξιακά οφέλη που σήμερα χάνονται. Η σιδηροδρομική σύνδεση της Αχαΐας και όλης της Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας με το υπόλοιπο εθνικό και ευρωπαϊκό δίκτυο θα φέρει βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και διασυνδεσιμότητα, θα ενισχύσει τις εξαγωγές, θα τονώσει την τοπική οικονομία και τις αναπτυξιακές προοπτικές.

-Η Δυτική Ελλάδα υστερεί στον τουρισμό. Πώς αλλάζει αυτό;

Ως υπουργός Τουρισμού 2015–2019 εφαρμόσαμε την εθνική και περιφερειακή πολιτική μας για 365 ημέρες τουρισμό στην Ελλάδα και πετύχαμε αλματώδη αύξηση 40% αφίξεων και εσόδων, και εκτόξευση των τουριστικών επενδύσεων. Προωθήσαμε δυναμικά τη Δυτική Ελλάδα ως ιδανικό προορισμό όλο το χρόνο. Ανοίξαμε νέες αγορές, προωθήσαμε τις θεματικές μορφές τουρισμού, και υλοποιήσαμε στοχευμένη προβολή στο εξωτερικό. Ολη η περιφέρεια έχει απίθανες θάλασσες και βουνά, ανεξάντλητες επιλογές για δραστηριότητες στη φύση, θαλάσσιο τουρισμό, μοναδικά τοπικά προϊόντα και γαστρονομία. Ως περιοχή υψηλής παραγωγικότητας, χρειάζεται νέο σχεδιασμό για ισόρροπη τουριστική και αγροτική ανάπτυξη, με ενθάρρυνση νέων επενδύσεων. Η Αρχαία Ολυμπία και η Αρχαία Ηλιδα με την παγκόσμια εμβέλειά τους είναι στρατηγικό πλεονέκτημα για την καθιέρωση της Δυτικής Ελλάδας σε διεθνή πολιτιστικό προορισμό. Στην Ευρώπη ανέλαβα πρωτοβουλίες ώστε να έρθει από την Κομισιόν η πρώτη ευρωπαϊκή στρατηγική για τον βιώσιμο τουρισμό και διεκδικώ αυξημένη χρηματοδότηση. Είναι μία σημαντική ευκαιρία για τη Δυτική Ελλάδα να στηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουριστικού της προϊόντος, των υποδομών και της μεταφορικής διασυνδεσιμότητας.

-Ο νέος ΚΟΚ αρκεί για την οδική ασφάλεια;

Η οδική ασφάλεια αποτελεί ανοικτή πληγή. Ως εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Οδική Ασφάλεια έως το 2030 κατάρτισα την έκθεση-ορόσημο το 2021 για τη μείωση κατά 50% των θανάτων και σοβαρών τραυματισμών στην ΕΕ. Ζητήσαμε πολιτικές για πιο ασφαλείς υποδομές και οχήματα, αντιμετώπιση των επικίνδυνων σημείων στα οδικά δίκτυα, μηδενική ανοχή στο αλκοόλ και μείωση των ορίων ταχύτητας στα 30 χλμ. στις αστικές περιοχές, που με μεγάλη καθυστέρηση εφάρμοσε η Ελλάδα στον νέο ΚΟΚ. Αν και στη θετική κατεύθυνση, ο νέος ΚΟΚ δεν αρκεί. Απαιτείται ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής, που περιλαμβάνει αλλαγή οδηγικής κουλτούρας, διαρκή εκπαίδευση στα σχολεία, ευρεία προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην κοινωνία και εθνικό σχέδιο οδικής ασφάλειας και βιώσιμης κινητικότητας.

-Εχετε καταθέσει πολλές παρεμβάσεις για το δημογραφικό. Πώς θα στηριχθούν τα ζευγάρια;

Το δημογραφικό είναι ισχυρή απειλή για την Ευρώπη. Ειδικά στην Ελλάδα, πολλοί νέοι αντιμετωπίζουν εργασιακή ανασφάλεια, χαμηλούς μισθούς, σε συνδυασμό με την ακρίβεια και τα απρόσιτα ενοίκια και στερούνται συνολικής στήριξης για να δημιουργήσουν οικογένεια. Συγχρόνως, η καθημερινότητα είναι πιο δύσκολη σε απομακρυσμένες περιοχές, στην περιφέρεια και στα νησιά, λόγω έλλειψης υποδομών. Ζήτησα ευρωπαϊκές λύσεις για να καλυφθούν τα κενά στις εθνικές πολιτικές. Ως εισηγήτρια της πολιτικής μου ομάδας σε δύο κρίσιμους φακέλους της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης REGI για τον Ρόλο της Πολιτικής Συνοχής στη Δίκαιη Μετάβαση και στην Αντιμετώπιση της Στεγαστικής Κρίσης, διεκδίκησα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση του «δικαιώματος παραμονής» σε περιοχές με στεγαστική πίεση, αυξημένα κονδύλια και ενίσχυση της κοινωνικής κατοικίας. Επίσης, ζήτησα ειδική μέριμνα για τους νέους στις εθνικές στρατηγικές στέγασης και εξατομικευμένα μέτρα, όπως χαμηλότοκα δάνεια και αγοράς πρώτης κατοικίας.

-Εκτιμάτε ότι στις επόμενες εκλογές θα υπάρξει αυτοδυναμία ή συνεργασίες;

Βρισκόμαστε σε μία περίοδο έντονης διεθνούς γεωπολιτικής ρευστότητας, με πολέμους στην γειτονιά μας, οικονομική και ενεργειακή αβεβαιότητα, κλιματική κρίση και ανισότητες που πλήττουν δυσανάλογα την Ελλάδα. Με ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης, η Ελλάδα αντιμετωπίζει διαρκή ακρίβεια, χαμηλούς μισθούς, υψηλό κόστος διαβίωσης, υποβάθμιση δημόσιων υπηρεσιών, πρωτοφανή κυβερνητικά σκάνδαλα και έλλειμμα εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Απαιτείται πολιτική αλλαγή και μια προοδευτική εναλλακτική πρόταση, με ανθρωποκεντρικές πολιτικές άμεσης βελτίωσης της ζωής και καθημερινότητας. Αν ο ελληνικός λαός δώσει καθαρή εντολή, προφανώς μια σταθερή κυβέρνηση με προοδευτικό προσανατολισμό άμεσα θα εφαρμόσει το πρόγραμμά της. Αν όμως το εκλογικό αποτέλεσμα επιβάλει συνεργασίες, αυτές οφείλουν να στηρίζονται σε προγραμματικές συγκλίσεις και συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Για μια Ελλάδα που θα συγκλίνει με την Ευρώπη στο βιοτικό επίπεδο και στην πρόοδο, και συγχρόνως θα ηγείται στην ειρήνη, σταθερότητα και ανάπτυξη στην περιοχή.

