Η εξήγηση Λέκκα για την καταστροφή στη Ανω Γλυφάδα ΦΩΤΟ

Εικόνες αποκάλυψης στην Άνω Γλυφάδα, από τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Αττική χθες, Τετάρτη 21/01/2026.

Δυο νεκροί από την κακοκαιρία – ΒΙΝΤΕΟ Η στιγμή που τέραστιο κύμα «καταπίνει» Λιμενικό

Μια γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο, όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και εγκλωβίστηκε σε όχημα το οποίο επίσης είχε παρασυρθεί.

«Τα δύσκολα έχουν περάσει για τον νομό Αττικής και για τις υπόλοιπες περιοχές που επλήγησαν. Τώρα έχουμε την εκδήλωση των φαινομένων στο ανατολικό Αιγαίο και εκεί τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Πιστεύω ότι είναι λίγο υποδεέστερα από εδώ», δήλωσε σήμερα το πρωί στον ΣΚΑΪ ο καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμης Λέκκας.

Για την Άνω Γλυφάδα συγκεκριμένα εξήγησε ότι «η ανάπτυξη των περιοχών αυτών και κυρίως των ακριβών έγινε χωρίς να υπάρχουν οι απαιτούμενες μελέτες, χωρίς να υπάρχει ένας ασφαλής πολεοδομικός χωροταξικός σχεδιασμός. Έχουμε το νότιο τμήμα του Υμηττού που δομείται από ασβεστόλιθους και σχιστόλιθους. Οι σχιστόλιθοι προσφέρουν μεγάλα φερτά υλικά, γιατί διαβρώνονται εύκολα».

