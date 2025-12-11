Η εξήγηση του Μουρίνιο για τον…πάγκο του Παυλίδη

«Με τον Ιβάνοβιτς προσπαθήσαμε να ανοίξουμε περισσότερο το γήπεδο και να τους αναγκάσουμε να τρέξουν προς τα πίσω, αλλά και να δούμε το πώς θα κυλούσε το δεύτερο ημίχρονο».

11 Δεκ. 2025 11:26
Ο διεθνής άσος της Μπενφίκα, Βαγγέλης Παυλίδης, δεν ήταν βασικός στο ματς Νάπολι για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο πήρε τη νίκη (2-0) στο “Ντα Λουζ”, παρά το γεγονός ότι ο αρχισκόρερ τους δεν έπαιξε από την αρχή.

“Αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού ο Παυλίδης ή ήταν θέμα τακτικής;”, ερωτήθηκε ο Ζοσέ Μουρίνιο από δημοσιογράφο της Sport TV, με τον 62χρονο “Special One” να απαντάει:

“Είναι θέμα τακτικής. Ίσως να έχει πάρει πολλά λεπτά ο Παυλίδης, παίζει συνεχώς, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, είναι θέμα τακτικής. Ο αντίπαλος αμυνόταν man to man. Ο Παυλίδης είναι παίκτης που κινείται περισσότερο προς την μπάλα παρά μακριά από αυτή. Με τον Ιβάνοβιτς προσπαθήσαμε να ανοίξουμε περισσότερο το γήπεδο και να τους αναγκάσουμε να τρέξουν προς τα πίσω, αλλά και να δούμε το πώς θα κυλούσε το δεύτερο ημίχρονο”.

