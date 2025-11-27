Η Εξωστρέφεια αρχίζει από το Αίγιο: Μνημονιο Συνεργασίας της Περιφέρειας με το Υπουργείο Εξωτερικών

Η Εξωστρέφεια αρχίζει από το Αίγιο: Μνημονιο Συνεργασίας της Περιφέρειας με το Υπουργείο Εξωτερικών Το εργοστάσιος ΚΡΙΝΟΣ είναι μια από τις επιχειρήσεις που θα επισκεφθεί ο Χάρης Θεοχάρης
27 Νοέ. 2025 15:00
Pelop News

Η Δυτική Ελλάδα ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και τη σύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων με τις αγορές του εξωτερικού, μέσα από ένα σημαντικό βήμα που θα γίνει στο Αίγιο: την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας, του Υπουργείου Εξωτερικών και των εθνικών φορέων εξωστρέφειας Enterprise Greece και Export Credit Greece. Η υπογραφή θα πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί, στο Αρχοντικό Παναγιωτόπουλου, παρουσία του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη και του περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Εξωστρέφειας της Περιφέρειας.

Το νέο Γραφείο θα αποτελέσει ενδιάμεσο κόμβο μεταξύ των τοπικών επιχειρήσεων και των μηχανισμών διεθνούς οικονομικής διπλωματίας, προσφέροντας οργανωμένη υποστήριξη σε εταιρείες που θέλουν να αναπτύξουν εξαγωγικές δραστηριότητες ή να προσελκύσουν επενδύσεις.

Χάρης Θεοχάρης

Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκεται η Αιγιάλεια, όπου ο υφυπουργός και οι επικεφαλής των φορέων εξωστρέφειας θα επισκεφθούν δύο από τις πλέον εξωστρεφείς επιχειρήσεις της περιοχής: τα Αναψυκτικά ΚΡΙΝΟΣ και το Οινοποιείο CAVINO. Η επιλογή των συγκεκριμένων εταιρειών αναδεικνύει το Αίγιο ως δυναμική παραγωγική ζώνη, με προϊόντα που έχουν ήδη παρουσία στο εξωτερικό και δυνατότητες περαιτέρω διείσδυσης.

Η κυβερνητική στρατηγική δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην περιφερειακή ανάπτυξη, επιδιώκοντας να μεταφέρει εργαλεία οικονομικής διπλωματίας όσο πιο κοντά γίνεται στις τοπικές επιχειρήσεις. Το Enterprise Greece μετασχηματίζεται σε ολοκληρωμένο hub εξωστρέφειας, με ψηφιακές υπηρεσίες, αναβαθμισμένη δομή και πελατοκεντρική φιλοσοφία, παρέχοντας από ανάλυση αγορών έως στοχευμένη συμβουλευτική για είσοδο σε διεθνή δίκτυα. Παράλληλα, το Export Credit Greece εξελίσσεται σε ισχυρό χρηματοδοτικό μηχανισμό για εξαγωγείς και επενδύσεις στο εξωτερικό, προσφέροντας νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, factoring και ασφάλιση πιστώσεων, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Νεκτάριος Φαρμάκης

Η μεταρρύθμιση αυτών των οργανισμών εντάσσεται στη νέα Εθνική Στρατηγική Εξωστρέφειας, η οποία στοχεύει στην αύξηση της συμμετοχής των εξαγωγών στο ΑΕΠ στο 50% έως το 2030. Για τις επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας –και ειδικά του Αιγίου, όπου η εξαγωγική δυναμική είναι ήδη εμφανής– η σύσταση του Γραφείου Εξωστρέφειας θεωρείται σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο, ικανό να ανοίξει δρόμους σε νέες αγορές και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των τοπικών παραγωγών.

Με την υπογραφή του Μνημονίου, το Αίγιο αποκτά ενεργό ρόλο στη νέα αρχιτεκτονική εξωστρέφειας της χώρας, λειτουργώντας ως πύλη για την προώθηση των επιχειρήσεων της περιοχής στη διεθνή σκηνή.

