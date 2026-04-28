Η FIFA φέρνει αλλαγές στο Μουντιάλ 2026

Μετράμε αντίστροφα για το Μουντιάλ του 2026 κοντοζυγώνει και η FIFA θα θέσει σε ισχύ διάφορες πρωτοποριακές αλλαγές κανονισμών. Μία ακόμη που σκέφτεται να εφαρμόσει αφορά τις κίτρινες κάρτες. Όλες οι κίτρινες κάρτες, αναμένεται να διαγράφονται στο τέλος της φάσης των ομίλων και μετά τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα οι παίκτες να χάσουν αγώνες των νοκ άουτ.

Ο νέος αυτός κανονισμός πρόκειται να εγκριθεί στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της FIFA στο Βανκούβερ την Τρίτη (28/4).

Σε προηγούμενες διοργανώσεις, οι κίτρινες κάρτες διαγράφονταν μόνο μετά τα προημιτελικά. Ωστόσο, επειδή πρόκειται για το μεγαλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο όλων των εποχών με 48 ομάδες, έχει προστεθεί ένας ακόμη γύρος νοκ-άουτ. Αν δεν γινόταν κάποια αλλαγή, ένας παίκτης που θα δεχόταν δύο κίτρινες κάρτες στα πέντε παιχνίδια πριν φτάσει στα προημιτελικά θα τιμωρούνταν με αποκλεισμό.

Με αυτή την προσέγγιση, η FIFA θεωρεί ότι το σύστημα είναι πιο δίκαιο, καθώς μειώνει τον κίνδυνο και επιτρέπει στους παίκτες να είναι διαθέσιμοι για κρίσιμους αγώνες των νοκ άουτ.

