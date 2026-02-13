Η «Φλόγα» για την Παγκόσμια ημέρα παιδικού καρκίνου, οι αριθμοί και η δράση στην Πάτρα

Η 15η Φεβρουαρίου έχει οριστεί Παγκόσμια Ημέρα για τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας. Συνεχίζουμε να ελπίζουμε, συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε, συνεχίζουμε να νικάμε! Γνωρίζετε ότι στην Ελλάδα νοσούν κάθε χρόνο 300-350 παιδιά και έφηβοι;» αναφέρεται σε ανακοίνωση – μήνυμα ευαισθητοποίησης του Συλλόγου «Φλόγα».

Μια μέρα αγάπης, για να τιμήσουμε τη γενναιότητα και το κουράγιο των παιδιών που:

• Αντιμετωπίζουν τώρα τον καρκίνο

• Έχουν αποθεραπευθεί

• Δεν είναι πια κοντά μας

4 στα 5 παιδιά με καρκίνο γίνονται καλά

Ο καρκίνος της παιδικής και εφηβικής ηλικίας είναι μια σπάνια, απειλητική για τη ζωή ασθένεια. Ωστόσο, στις χώρες υψηλού εισοδήματος το 80% των παιδιών με καρκίνο γίνονται καλά.

Δεν είναι 1 νόσος αλλά δεκάδες διαφορετικές μορφές. Διαφέρει από τον καρκίνο των ενηλίκων και γι’ αυτό απαιτεί εξειδικευμένη θεραπεία και αντιμετώπιση.

Στον καρκίνο της παιδικής ηλικίας δεν υπάρχει πρόληψη. Ωστόσο, η έγκαιρη διάγνωση και η ενδεδειγμένη ιατρική φροντίδα, οδηγούν σε ίαση τα περισσότερα παιδιά και εφήβους.

Όταν ένα παιδί νοσεί από καρκίνο, νοσεί όλη η οικογένεια

Ο καρκίνος στο παιδί είναι ένα συνταρακτικό γεγονός που αλλάζει ριζικά την καθημερινότητα μιας οικογένειας. Οι θεραπείες είναι χρονοβόρες, επίπονες και απαιτούν συνεχείς επισκέψεις στο νοσοκομείο. Το παιδί αποκόπτεται από τις δραστηριότητές του, οι γονείς συχνά εγκαταλείπουν τη δουλειά τους, και τα αδέλφια περνούν αρκετό χρόνο μόνα ή με άλλους συγγενείς.

Σε αυτήν τη δύσκολη κατάσταση η οικογένεια χρειάζεται στήριξη από το φιλικό, κοινωνικό αλλά και σχολικό περιβάλλον. Πολλές φορές αρκεί απλώς να κρατάμε επαφή, να δείχνουμε διακριτικά το ενδιαφέρον μας και να βοηθάμε τα παιδιά να επιστρέψουν ομαλά στο σχολείο.

Η χρυσή κορδέλα δεν έχει επιλεγεί τυχαία

Η χρυσή κορδέλα δεν έχει επιλεγεί τυχαία. Συμβολίζει πόσο πολύτιμα είναι τα παιδιά και πόσο δυνατά και ανθεκτικά βγαίνουν από αυτή τη δύσκολη διαδικασία.

Ο καρκίνος της παιδικής ηλικίας σε αριθμούς:

-1 παιδί κάθε 600 γεννήσεις θα αναπτύξει καρκίνο πριν τα 20 του χρόνια.

-15.000 παιδιά και 20.000 έφηβοι 15-24 χρονών νοσούν κάθε χρόνο στην Ευρώπη.

-20 παιδιά και έφηβοι πεθαίνουν από καρκίνο κάθε μέρα στην Ευρώπη.

-Το 80% των παιδιών με καρκίνο γίνονται καλά στις χώρες υψηλού εισοδήματος, ενώ λιγότερο από 30% στις χώρες μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος.

Συνεργαζόμαστε με συλλόγους στο εξωτερικό

Συμμετέχουμε στις δράσεις ευαισθητοποίησης που οργανώνουν από κοινού η Childhood Cancer International (CCI), ο διεθνής φορέας των συλλόγων γονέων και ασθενών, και η Διεθνής Εταιρεία Παιδιατρικής Ογκολογίας (SIOP).

Ο Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ» είναι ιδρυτικό μέλος και συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Childhood Cancer International (CCI) που ξεκίνησε το 1994. Σήμερα είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός υποστήριξης ασθενών με καρκίνο της παιδικής ηλικίας στον κόσμο. Εκπροσωπεί 221 συλλόγους γονέων παιδιών με καρκίνο από 102 χώρες και στις 6 ηπείρους.

Είμαστε γονείς παιδιών που έτυχε να νοσήσουν από καρκίνο

Από το 1982 είμαστε δίπλα στο παιδί με καρκίνο και την οικογένειά του. Γνωρίζουμε πολύ καλά τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με καρκίνο και οι οικογένειές τους, όπως επίσης και τις ελλείψεις στη Δημόσια Υγεία.

Σήμερα, εκπροσωπούμε πάνω από 3.500 οικογένειες σε όλη την Ελλάδα και έχουμε καθιερωθεί σαν βασικός πυλώνας στήριξης της λειτουργίας των ογκολογικών τμημάτων των Παιδιατρικών Νοσοκομείων.

Απόλυτη προτεραιότητα μας να αξιοποιήσουμε τα όπλα που θέτει στη διάθεση μας η εξέλιξη της ιατρικής και της τεχνολογίας και να πετύχουμε ίαση σε περισσότερα παιδιά

Το έργο μας:

– Βελτιώνουμε την ιατρική φροντίδα με προμήθεια εξοπλισμού, και πρόσληψη ιατρικού και άλλου προσωπικού στα ογκολογικά τμήματα.

-Χρηματοδοτούμε τη συμμετοχή της χώρας στα Διεθνή Πρωτόκολλα Θεραπείας.

-Φιλοξενούμε δωρεάν 50 οικογένειες από όλη την Ελλάδα, για όσο διάστημα πρέπει να παραμείνουν στην Αθήνα για τη θεραπεία των παιδιών τους.

-Παρέχουμε νοσηλεία στο σπίτι σε συνεργασία με τα ογκολογικά τμήματα των παιδιατρικών νοσοκομείων.

-Φροντίζουμε για την ψυχαγωγία των παιδιών στους ξενώνες και τη συμμετοχή όλων των παιδιών σε θεραπευτικές κατασκηνώσεις σε Ιρλανδία και Ιταλία.

-Διεκδικούμε από τους αρμόδιους φορείς την καθιέρωση θεσμικού πλαισίου για τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.

-Ενημερώνουμε σωστά την κοινή γνώμη και διαλύουμε τις προκαταλήψεις.

-Συνεργαζόμαστε με διεθνείς οργανισμούς και αντίστοιχους συλλόγους του εξωτερικού.

-Στηρίζουμε οικονομικά οικογένειες που έχουν ανάγκη και καλύπτουμε εξετάσεις που δεν καλύπτουν τα ασφαλιστικά ταμεία.

ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου στο Παιδί και στον Έφηβο (15 Φεβρουαρίου), οι Επαγγελματίες Υγείας των ΤΟΜΥ Πατρών της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας σε συνεργασία με το Τμήμα Πάτρας του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα» και το Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών «ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ» του Πανεπιστημίου Πατρών θα πραγματοποιήσουν δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στο θέμα του καρκίνου στα παιδιά και στη δωρεά μυελού των οστών.

Η δράση θα γίνει στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου και Αγίου Νικολάου την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 και ώρες 9:30 π.μ.- 14:30μ.μ..

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



