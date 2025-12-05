Η Φον Ντε Λάιεν θα συναντηθεί με τον Μερτς, τι θα πουν για την Ουκρανία

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν βρίσκεται σε διαδικασία διαβουλεύσεων για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας μέσω των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην ΕΕ.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, θα συναντηθεί σήμερα το απόγευμα με το Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και με τον πρωθυπουργό του Βελγίου, Μπαρτ ντε Βέβερ, με αντικείμενο την πρόταση για τη χορήγηση δανείου επανορθώσεων στην Ουκρανία, μέσω των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων εντός ΕΕ, ο κύριος όγκος των οποίων βρίσκεται στο Βέλγιο.

Τη συνάντηση επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος της Επιτροπής, Πάολα Πίνιο, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τον τόπο και την ακριβή ώρα. Όπως διευκρίνισε, η Πρόεδρος της Επιτροπής θα συναντηθεί αρχικά με τον Γερμανό Καγκελάριο, ενώ στη συνέχεια θα συμμετάσχει και ο Βέλγος πρωθυπουργός. «Θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν περαιτέρω την πρόταση που παρουσίασε πριν από δύο ημέρες η Πρόεδρος Φον ντερ Λάιεν, η οποία έρχεται την κατάλληλη χρονική στιγμή και συνοδεύεται από τη σχετική νομοθετική βάση, προκειμένου να επανεκκινήσει η συζήτηση με τα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Βελγίου», σημείωσε η Π. Πίνιο.

Η εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι με τη συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση, ανοίγει μια νέα περίοδος διαβουλεύσεων ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου, το οποίο καλείται να καταλήξει σε συμφωνία. Υπενθύμισε, επίσης, ότι στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι ηγέτες της ΕΕ ανέθεσαν στην Επιτροπή να παρουσιάσει μια λύση για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας την περίοδο 2026-2027.

Η πρόταση Φον ντερ Λάιεν για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Ερωτηθείσα σχετικά με το «μηχανισμό αλληλεγγύης» για τον επιμερισμό των βαρών και τις εθνικές εγγυήσες, η Π. Πίνιο περιορίστηκε να πει ότι η πρόταση της Επιτροπής βασίστηκε στις διαβουλεύσεις που έλαβαν χώρα τις τελευταίες εβδομάδες σε διάφορα επίπεδα με τα κράτη-μέλη και ιδίως σε επίπεδο Μονίμων Αντιπροσώπων. Υπενθύμισε, ακόμη, ότι η Φον ντερ Λάιεν είχε δηλώσει πως η πρότασή της λαμβάνει υπόψη «σχεδόν όλες» τις ανησυχίες του Βελγίου.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ ντε Βέβερ δήλωσε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων, ότι δεν υπάρχει «καμία αμφιβολία ότι το Βέλγιο στηρίζει σταθερά την Ουκρανία και είναι πρόθυμο να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να ενισχύσει και να υποστηρίξει περαιτέρω τη χώρα». Εξέφρασε πάντως τη λύπη του για «τα υπονοούμενα και τις ψευδείς ειδήσεις που κυκλοφορούν» σχετικά με τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στη Euroclear, υπογραμμίζοντας: «το Βέλγιο είναι πρόθυμο να κάνει θυσίες, αλλά δεν πρέπει να κληθεί να κάνει το αδύνατο».

