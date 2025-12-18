Η «Φόνισσα» του Παπαδιαμάντη στην Πάτρα

Η «Φόνισσα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, για δυο παραστάσεις, στο Πολυχώρο Πολιτισμού «Μηχανουργείο», στην Πάτρα.

18 Δεκ. 2025 8:56
Pelop News

Τη «Φόνισσα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, παρουσιάζει στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Μηχανουργείο», στην Πάτρα, ο Οργανισμός Ελληνικού Θεάτρου ΑΙΧΜΗ  στις 27 Δεκεμβρίου στις 9:00 μ.μ., 28 Δεκεμβρίου στις 8:00 μ.μ. στο

Εμείς και ο Παπαδιαμάντης

Η «Φόνισσα» μετατρέπει τον κοινωνικό της τρόμο σε πράξεις παράλογης δικαιοσύνης, ακολουθώντας τις εσωτερικές της φωνές και τα αισθήματα περί δικαίου, για το τέλος μιας άθλιας καθημερινότητας των ταπεινών και κατατρεγμένων γυναικών.

Αυτός ο λιτός Ιερομόναχος του λόγου και της σκέψης. Αυτός ο μοναδικός δάσκαλος των Ελληνικών Γραμμάτων που ο ίσκιος του σκεπάζει και οδηγεί τη φαντασία μας μετατρέποντας την σε εικόνες και έννοιες που οδηγούν τον άνθρωπο σε διαλείμματα υψηλής αισθητικής.

Βασικός πρωταγωνιστής είναι η ίδια η κοινωνία και κυρίως η κοινωνική αδικία

Η «Φόνισσα» αυτή η γυναίκα σύμβολο, η πολυσυζητημένη ηρωίδα του «κυρ Αλέξανδρου», εγκαταλείπει τον μάταιο αγώνα της για Λύτρωση και παραδίδεται στο «Υδωρ το Εξιλαστήριον» όπως το χαρακτηρίζει ο Παπαδιαμάντης, βρισκόμενη εις το μέσον της Θείας και της Ανθρωπίνης Δικαιοσύνης

Μεγάλο θέμα του έργου και ζήτημα ανάλυσης και ερμηνείας αποτελεί η ύπαρξη ή όχι τύψεων και ενοχής εκ μέρους της Χαδούλας

Αναλύσεις διαφόρων προσεγγίσεων, ψυχολογικής σκοπιάς, βιολογικής, εγκληματολογικής που φωτίζουν διαφορετικές σκοπιές ενός έργου που, πέρα από μία μοναδική καταβύθιση από τον συγγραφέα στην ψυχοσύνθεση της ηρωίδας του, έτερος πρωταγωνιστής είναι η ίδια η κοινωνία και κυρίως η κοινωνική αδικία, αφήνοντάς μας το ερώτημα, μήπως τελικά η Χαδούλα, μέσω των φόνων, επεδείκνυε μία στρεβλή χειρονομία αγάπης; Στρεβλή, καθώς η ίδια δεν έμαθε ποτέ ούτε από την μητέρα της, ούτε από τον σύζυγό της, το αληθινό νόημα του όρου;

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ-ΔΙΑΝΟΜΗ

Σκηνοθεσία-Φωτισμοί: Γιάννης Νικολαϊδης

Σκηνικά: Μιχάλης Αγγελάκης

Κοστούμια :Όλγα Σχοινά

Εκτέλεση κοστουμιών: Σοφία Καραπέτρου

Μουσική επιμέλεια: Στέφανος Νικολαϊδης

Φωτογράφιση: Γιάννης Φαλκώνης

Κατασκευή μακέτας: Κωνσταντίνος Αγγελάκης

Makeupartist: Ανδρομάχη Σαρφατή

Studio Artracks

Διαδικτυακή υποστήριξη: Vergos Helpeu

Παίρνουν μέρος έμπειροι επαγγελματίες ηθοποιοί.

Πρωταγωνιστούν:

Φωτεινή Φιλοσόφου

Γιάννης Νικολαϊδης

Ιωάννης Τσιώμου

Γωγώ Φάκου Θεοδωράκη

Μαρίνα Παύλου

Εισιτήρια: 15 ευρώ κανονικό, 12 ευρώ προπώληση-μειωμένο https://www.more.com/…/theater/i-fonissa-tou-papadiamanti/

Πληροφορίες στο 6937492516
Μηχανουργείο Πολυχώρος Πολιτισμού
Ευμήλου 2-4 (πίσω από τον Ιερό ναό Αγίου Ανδρέα)

