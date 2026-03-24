Η φόρτιση στο 100% στην μπαταρία του κινητού δεν είναι ιδανική! Δείτε τι πρέπει να κάνετε

Το ξέρετε ότι η φόρτιση των μπαταριών των κινητών τηλεφωνικών συσκευών στο 100% και η υπερθέρμανση δεν κάνουν καλό; Αντίθετα φθείρουν τις μπαταρίες και μάλιστα οι ειδικοί αποκαλύπτουν απλές κινήσεις για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του κινητού σας.

Παράλληλα προτείνουν απλές αλλά αποτελεσματικές στρατηγικές για την παράταση της διάρκειας ζωής των συσκευών, τονίζοντας ότι μικρές αλλαγές στις ρυθμίσεις και η αποφυγή επιβλαβών συνηθειών μπορούν να ενισχύσουν αισθητά την απόδοση της μπαταρίας μέσα στην ημέρα.

Την ίδια στιγμή, δοκιμές από YouTubers σε φορτιστές USB-C έδειξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ οικονομικών και ακριβότερων μοντέλων, αναδεικνύοντας τη σημασία της ποιότητας στα αξεσουάρ φόρτισης.

Παρά τη συνήθεια πολλών να αφήνουν το κινητό να φορτίζει όλη τη νύχτα, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η φόρτιση στο 100% μπορεί να κάνει περισσότερο κακό παρά καλό.

Σύμφωνα με το CNET, η διατήρηση της μπαταρίας σε πλήρη φόρτιση δημιουργεί «ηλεκτρικό στρες» στις μπαταρίες ιόντων λιθίου.

Οι συγκεκριμένες μπαταρίες φθείρονται ταχύτερα όταν βρίσκονται σε ακραία επίπεδα φόρτισης – δηλαδή είτε στο 0% είτε στο 100%. Η παραμονή για μεγάλο χρονικό διάστημα κοντά στο μέγιστο επίπεδο αυξάνει την πίεση σε βασικά στοιχεία της μπαταρίας, όπως η κάθοδος και ο ηλεκτρολύτης.

Ο μεγαλύτερος εχθρός είναι η θερμότητα

Ο βασικός παράγοντας φθοράς δεν είναι μόνο η φόρτιση, αλλά κυρίως η θερμότητα.

Όταν το κινητό φορτίζει ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιούνται απαιτητικές εφαρμογές – όπως παιχνίδια ή streaming -η θερμότητα αυξάνεται και επιταχύνει τη χημική φθορά της μπαταρίας.

Μάλιστα, η χρήση του κινητού σε τέτοιες συνθήκες ή η φόρτιση σε ζεστό περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά από το να μείνει απλώς συνδεδεμένο όλη τη νύχτα.

Οι σωστές συνήθειες φόρτισης

Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, οι ειδικοί προτείνουν:

-Ενεργοποίηση λειτουργιών όπως το Optimised Battery Charging σε συσκευές Apple και Android, που περιορίζουν τη φόρτιση στο 80–85%.

-Αποφυγή φόρτισης σε ζεστά σημεία ή κάτω από μαξιλάρια, όπου εγκλωβίζεται θερμότητα.

-Προτίμηση αξιόπιστων φορτιστών αντί για φθηνά, άγνωστα καλώδια που μπορεί να επηρεάσουν την υγεία της μπαταρίας.

-Αποφυγή ασύρματης φόρτισης κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς τείνει να αυξάνει τη θερμοκρασία.

φόρτιση

Η ιδανική θερμοκρασία και πρακτικές

Οι μπαταρίες, ειδικά στα iPhone, αποδίδουν καλύτερα σε θερμοκρασίες μεταξύ 16 και 22 βαθμών Κελσίου.

Για να διατηρείται το κινητό δροσερό κατά τη φόρτιση, οι ειδικοί συνιστούν:

-Αφαίρεση της θήκης

-Τοποθέτηση της συσκευής σε καλά αεριζόμενο χώρο

-Μικρές φορτίσεις, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

-Οι πλήρεις κύκλοι φόρτισης δεν είναι τόσο ωφέλιμοι όσο οι μικρότερες, επαναλαμβανόμενες φορτίσεις μέσα στην ημέρα.

-Το βασικό είναι να αποφεύγονται τα «άκρα» – δηλαδή να μην αφήνετε τη μπαταρία να πέφτει στο 0% ή να παραμένει για ώρα στο 100%.

Η σωστή διαχείριση της φόρτισης δεν απαιτεί μεγάλες αλλαγές, αλλά μπορεί να κάνει τη διαφορά, βοηθώντας το κινητό σας να διατηρήσει την απόδοσή του για περισσότερα χρόνια.

