Η φοβερή ανάρτηση-αιχμή του Δήμου Ντικούδη
Σε μια πολύ αιχμηρή ανάρτηση στα social media προχώρησε ο υπεύθυνος Εθνικών ομάδων μπάσκετ και παλιός διεθνής Δήμος Ντικούδης.
Ο Δήμος Ντικούδης, υπεύθυνος εθνικών ομάδων της ΕΟΚ, προχώρησε σε ανάρτηση στα social media.
Αναλυτικά όσα έγραψε:
«Οταν δεν μπορείς να προπονήσεις πλέον και είσαι κοντά στον υποβιβασμό ενός κλαμπ 2 εκατομμυρίων μπάτζετ, πρέπει να βρεις άλλους τρόπους να μείνεις στο επίκεντρο. Κοίτα στον γ@@@@ο καθρέφτη».
