Η φοβερή ανάρτηση-αιχμή του Δήμου Ντικούδη

Ο Δήμος Ντικούδης, υπεύθυνος εθνικών ομάδων της ΕΟΚ, προχώρησε σε ανάρτηση στα social media.

Αναλυτικά όσα έγραψε:

«Οταν δεν μπορείς να προπονήσεις πλέον και είσαι κοντά στον υποβιβασμό ενός κλαμπ 2 εκατομμυρίων μπάτζετ, πρέπει να βρεις άλλους τρόπους να μείνεις στο επίκεντρο. Κοίτα στον γ@@@@ο καθρέφτη».

