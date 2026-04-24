Η φρεγάτα «Κίμων» στον Πειραιά: Εκεί υπογράφουν Μητσοτάκης και Μακρόν τη νέα συμφωνία

Στο λιμάνι του Πειραιά κατέπλευσε για πρώτη φορά η φρεγάτα «Κίμων», ενόψει της αυριανής επίσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Το πρωί του Σαββάτου, οι δύο ηγέτες θα επισκεφθούν τη φρεγάτα, όπου αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία για την ανανέωση της ελληνογαλλικής στρατηγικής συνεργασίας για ακόμη πέντε χρόνια.

Το πρόγραμμα Μητσοτάκη και Μακρόν

Μετά την επίσκεψη στη φρεγάτα «Κίμων», ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Εμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Θα ακολουθήσει η υπογραφή συμφωνιών, ενώ στη συνέχεια οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις προς τον Τύπο.

Το απόγευμα, ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στο Ελληνογαλλικό Οικονομικό Φόρουμ, το οποίο διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών σε συνεργασία με το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



