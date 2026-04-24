Ο Μακρόν στην Αθήνα: Η ελληνογαλλική συμμαχία μπαίνει σε νέα φάση με άμυνα και επενδύσεις

Με έντονο συμβολισμό ξεκινά σήμερα, Παρασκευή 24 Απριλίου, η επίσκεψη του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στην Αθήνα, σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρωπαϊκή άμυνα και οι γεωπολιτικές ισορροπίες βρίσκονται στο επίκεντρο.

Η επίσκεψη έρχεται να επιβεβαιώσει τη στρατηγική σχέση Ελλάδας και Γαλλίας, με βασικούς άξονες την ασφάλεια, την αμυντική συνεργασία, τις επενδύσεις και την κοινή ευρωπαϊκή στάση απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις.

Λίγες ώρες πριν από την άφιξή του, ο Γάλλος πρόεδρος, με δήλωσή του στα «ΝΕΑ», μίλησε για «υποδειγματική αμυντική συνεργασία» και για ανανέωση μιας ιστορικής στρατηγικής συμμαχίας.

Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια οι δύο χώρες δεν περιορίστηκαν απλώς στην υπογραφή συμφωνιών, αλλά διαμόρφωσαν κοινή κουλτούρα ασφαλείας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις φρεγάτες FDI, σημειώνοντας ότι η επιτυχία των εξοπλιστικών προγραμμάτων δείχνει πως Ελλάδα και Γαλλία ενισχύουν την κοινή τους δράση για την ασφάλεια των λαών τους και της Ευρώπης.

Νέα φάση στην ελληνογαλλική συνεργασία

Ο Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε ότι Αθήνα και Παρίσι επιδιώκουν πλέον να περάσουν σε νέο στάδιο, μέσα από μια ενισχυμένη συνολική στρατηγική εταιρική σχέση.

Στόχος είναι η εμβάθυνση των οικονομικών ανταλλαγών, αντίστοιχη με όσα έχουν ήδη επιτευχθεί στον αμυντικό τομέα. Ο Γάλλος πρόεδρος συνέδεσε μάλιστα τη διμερή συνεργασία με την ευρωπαϊκή κυριαρχία, τονίζοντας ότι οι κοινές επενδύσεις και η προσέγγιση επιχειρήσεων και κρίσιμων τομέων δεν δημιουργούν μόνο ανάπτυξη, αλλά ενισχύουν τη θέση της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, Ελλάδα και Γαλλία μοιράζονται το ίδιο όραμα για μια Ευρώπη ισχυρή, ανεξάρτητη, ανταγωνιστική και πιστή στις αξίες της.

Η φρεγάτα «Κίμων» και το μήνυμα στην Ανατολική Μεσόγειο

Στο επίκεντρο της επίσκεψης βρίσκεται η ανανέωση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας στην άμυνα και την ασφάλεια.

Η κοινή παρουσία του Εμανουέλ Μακρόν και του Κυριάκου Μητσοτάκη στη φρεγάτα «Κίμων» έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς παραπέμπει ευθέως στην εμβάθυνση της αμυντικής σχέσης των δύο χωρών και στο πρόγραμμα των φρεγατών FDI.

Τον Γάλλο πρόεδρο θα συνοδεύσει στον Πειραιά η υπουργός Άμυνας της Γαλλίας, Κατρίν Βοτρίν, ενώ τον Έλληνα πρωθυπουργό ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Η Αθήνα επιδιώκει μέσα από την επίσκεψη να εκπέμψει σαφές μήνυμα αποτροπής στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μια περίοδο που οι συζητήσεις για την ευρωπαϊκή ασφάλεια αποκτούν νέα ένταση.

Στο τραπέζι εξοπλιστικά, υποβρύχια και ελληνική αμυντική βιομηχανία

Σημαντικό μέρος των επαφών θα αφορά τα εξοπλιστικά προγράμματα. Η ελληνική πλευρά επιδιώκει να θέσει σαφείς όρους ώστε να αποκλείεται η πώληση κρίσιμων οπλικών συστημάτων στην Τουρκία, με τη γαλλική πλευρά να εμφανίζεται θετική σε αυτή την κατεύθυνση.

Στο τραπέζι βρίσκεται και το ελληνικό ενδιαφέρον για τέσσερα νέα υποβρύχια. Για την Αθήνα, όμως, η συζήτηση δεν αφορά μόνο την αγορά νέων συστημάτων, αλλά και τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, ακόμη και με προοπτική κατασκευής στην Ελλάδα.

Η κυβέρνηση επιδιώκει σταδιακά να περάσει από το μοντέλο της χώρας-αγοραστή στο μοντέλο της χώρας που συμμετέχει ενεργά στην παραγωγή και στην τεχνολογική αλυσίδα των εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Η οικονομική διάσταση της επίσκεψης

Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και η οικονομική συνεργασία. Ο Γάλλος υπουργός Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ρολάν Λεσκιούρ, θα εγκαινιάσει τη συνεργασία της Euronext με το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο έχει πλέον μετονομαστεί σε Euronext Athens μετά την εξαγορά του από τον ευρωπαϊκό όμιλο.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσει την ελληνική αγορά στο μεγαλύτερο δίκτυο κεφαλαιαγορών της Ευρώπης, δίνοντας μεγαλύτερη ορατότητα σε διεθνείς επενδυτές και πρόσβαση σε ευρύτερη δεξαμενή ρευστότητας.

Η γαλλική αποστολή και οι επιχειρηματικές επαφές

Τον Εμανουέλ Μακρόν συνοδεύουν στην Αθήνα κορυφαίοι Γάλλοι επιχειρηματίες και επικεφαλής μεγάλων ομίλων, μεταξύ των οποίων στελέχη της Naval Group, της MBDA, της Euronext, της Nexans και της Dassault.

Στη γαλλική κυβερνητική αποστολή συμμετέχουν επίσης η υπουργός Άμυνας Κατρίν Βοτρίν, ο υπουργός Οικονομίας και Βιομηχανίας Ρολάν Λεσκιούρ, ο υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μπενζαμέν Χαντάντ και η υπουργός Πολιτισμού Κατρίν Πεγκάρ.

Η σύνθεση της αποστολής δείχνει ότι η ελληνογαλλική συνεργασία δεν περιορίζεται στην άμυνα, αλλά επεκτείνεται σε οικονομία, υποδομές, ενέργεια, κεφαλαιαγορές, πολιτισμό και τεχνολογία.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης

Ο Γάλλος πρόεδρος αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα το απόγευμα της Παρασκευής, προερχόμενος από την Κύπρο. Πρώτος σταθμός θα είναι η Ρωμαϊκή Αγορά, όπου ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχουν σε δημόσια συζήτηση της «Καθημερινής» με θέμα «Προκλήσεις για την Ευρώπη – Ο δρόμος προς το αύριο».

Στη συνέχεια, ο Γάλλος πρόεδρος θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Θα ακολουθήσει επίσημο δείπνο προς τιμήν του, με προσκεκλημένους από την πολιτική, την οικονομία, τον επιχειρηματικό κόσμο, τον πολιτισμό και πρόσωπα που συνδέονται με την ελληνογαλλική συνεργασία.

Η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα αποκτά έτσι διπλή διάσταση: από τη μία σφραγίζει την αναβάθμιση της ελληνογαλλικής στρατηγικής σχέσης και από την άλλη εντάσσεται στη μεγάλη ευρωπαϊκή συζήτηση για άμυνα, κυριαρχία και οικονομική ανθεκτικότητα.

