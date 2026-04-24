Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής: Στήριξη στους πολίτες με δημοσιονομική ισορροπία

Τη δέσμευση της κυβέρνησης για στήριξη της ελληνικής κοινωνίας, εντός των δημοσιονομικών ορίων, επανέλαβε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την άφιξή του στις εργασίες της άτυπης Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως ανέφερε, οι πολίτες συνεχίζουν να βρίσκονται αντιμέτωποι με την παρατεταμένη ακρίβεια, ενώ πρόσθεσε ότι η οικονομική αβεβαιότητα επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση. «Στεκόμαστε στο πλευρό των Ελλήνων στο μέτρο των δυνατοτήτων μας», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η στήριξη αυτή παρέχεται χωρίς να διαταράσσεται η δημοσιονομική σταθερότητα.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η διατήρηση πλεονασμάτων, η μείωση του δημόσιου χρέους και οι ρυθμοί ανάπτυξης αποτελούν ενδείξεις της πορείας της ελληνικής οικονομίας, επιτρέποντας παράλληλα στοχευμένες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας.

Στο πλαίσιο της Συνόδου, αναφέρθηκε στις συζητήσεις για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στις οικονομικές επιπτώσεις της συνεχιζόμενης σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στα ζητήματα ευρωπαϊκής άμυνας και στρατηγικής αυτονομίας, τονίζοντας τη σημασία της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών. Όπως σημείωσε, η στήριξη που παρείχαν ευρωπαϊκές χώρες προς την Κύπρος σε πρόσφατες εξελίξεις αποτέλεσε παράδειγμα κοινής αντίδρασης της Ευρώπης.

Παράλληλα, επανέφερε την ανάγκη ενεργοποίησης της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας ότι το σχετικό ζήτημα βρίσκεται πλέον στην ατζέντα του Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Τέλος, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα σκοπεύει να αξιοποιήσει την προεδρία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δεύτερο εξάμηνο του 2027, προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω τη σχετική συζήτηση.

