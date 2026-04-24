Επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα: Το «χρυσό» deal για τα εξοπλιστικά

Στην Αθήνα καταφθάνει το απόγευμα της Παρασκευής, 24 Απριλίου 2026, ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, πραγματοποιώντας μια επίσκεψη υψηλής γεωπολιτικής και οικονομικής σημασίας. Η διήμερη παραμονή του Γάλλου ηγέτη στην ελληνική πρωτεύουσα αναμένεται να επισφραγίσει την εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, σε μια συγκυρία έντονων διεθνών προκλήσεων.

Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν πως η επίσκεψη φέρει «ιδιαίτερο βάρος», καθώς η Ελλάδα έχει πλέον εδραιωθεί ως βασικός πυλώνας σταθερότητας για τη Δύση στην Ανατολική Μεσόγειο. Κεντρικό σημείο των επαφών θα είναι η ανανέωση της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης στην άμυνα και την ασφάλεια, η οποία είχε υπογραφεί αρχικά το 2021. Στο τραπέζι των συνομιλιών με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα βρεθούν κρίσιμα εξοπλιστικά προγράμματα, όπως η προμήθεια επιπλέον μαχητικών Rafale και των υποβρυχίων Barracuda, με την ελληνική πλευρά να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

Πέρα από τα εξοπλιστικά, η ατζέντα περιλαμβάνει την ενεργειακή συνεργασία, την καινοτομία και την πολιτική προστασία. Ο Εμανουέλ Μακρόν συνοδεύεται από κορυφαία στελέχη της γαλλικής επιχειρηματικής ελίτ, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής του Naval Group και ο ειδικός απεσταλμένος για τον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC). Η παρουσία τους υπογραμμίζει τη βούληση του Παρισιού να μετατραπεί η Ελλάδα σε κόμβο ναυτικής άμυνας και ενέργειας στην περιοχή.

Διπλωματικοί αναλυτές σημειώνουν πως η ισχυρή ελληνογαλλική σύμπλευση εκπέμπει ένα σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση των δύο χωρών στην προάσπιση της ασφάλειας και της διεθνούς νομιμότητας. Παράλληλα, οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν πρωτοβουλίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και το ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Επίσημο δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο

Το πρόγραμμα της επίσκεψης ξεκινά στις 19:30 με τη συμμετοχή των δύο ηγετών σε συζήτηση στη Ρωμαϊκή Αγορά, ενώ θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν του Γάλλου Προέδρου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα.

Στο Προεδρικό Μέγαρο θα δώσουν το «παρών» περίπου 110 εκλεκτοί προσκεκλημένοι από τον χώρο της πολιτικής, της οικονομίας και του πολιτισμού.

Ο Εμανουέλ Μακρόν θα συνοδεύεται από την Μπριζίτ Μακρόν, η οποία φθάνει στην Αθήνα κατευθείαν από το Παρίσι για να συναντήσει τον σύζυγό της στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Αντιθέτως, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί μόνος, καθώς η σύζυγός του, Μαρέβα Μητσοτάκη, αναρρώνει στον «Ευαγγελισμό» και αναμένεται να λάβει εξιτήριο σύντομα. Ο οικοδεσπότης Κώστας Τασούλας θα συνοδεύεται από τη σύζυγό του, Φανή Σταθοπούλου, σε μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της.

Το «παρών» θα δώσουν επίσης ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, καθώς και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Από την κυβέρνηση έχουν προσκληθεί κορυφαία στελέχη, όπως ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Νίκος Δένδιας και ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ενώ την αμυντική και διπλωματική διάσταση της συνάντησης υπογραμμίζουν οι παρουσίες του Α/ΓΕΕΘΑ Δημήτρη Χούπη και της Ντόρας Μπακογιάννη.

Η επιχειρηματική ατζέντα εκπροσωπείται από τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής και γαλλικής αγοράς. Μεταξύ των προσκεκλημένων είναι ο Ευάγγελος Μυτιληναίος (METLEN), η Μελίνα Τραυλού (Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών), ο Γιώργος Κόρος (Ναυπηγεία Σαλαμίνας) και οι αδελφοί Λασκαρίδη. Από τη γαλλική πλευρά, ξεχωρίζουν οι CEOs της Naval Group, της Dassault και της MBDA, καθώς και ο Στεφάν Μπουζνά της Euronext, σηματοδοτώντας το βάθος της οικονομικής συνεργασίας.

Τέλος, την ελληνογαλλική φιλία θα τιμήσουν προσωπικότητες του πνεύματος και της τέχνης, όπως ο Νίκος Αλιάγας και ο σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς. Στο τραπέζι θα παρακάθονται επίσης διευθυντές μεγάλων μουσείων, όπως ο Νίκος Σταμπολίδης (Μουσείο Ακρόπολης) και ο Κριστόφ Λεριμπό (Λούβρο), υπογραμμίζοντας τους αδιάρρηκτους πολιτιστικούς δεσμούς Αθήνας και Παρισιού

Το πρωί του Σαββάτου, οι κύριοι Μητσοτάκης και Μακρόν θα επισκεφθούν τη φρεγάτα «Κίμων», προτού μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου για την υπογραφή των επίσημων συμφωνιών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



