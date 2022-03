Η φρίκη του πολέμου στη Μαριούπολη – Πτώματα στους δρόμους, μάχες και εγκλωβισμένοι άμαχοι

Στη Μαριούπολη, η καθημερινότητα των κατοίκων είναι μια συνεχής προσπάθεια να γλιτώσουν από τις βόμβες και να επιβιώσουν στα χαλάσματα.

Πτώματα που δεν έχουν ακόμα περισυλλεχθεί, τυλιγμένα σε κουβέρτες, παλτά, οποιαδήποτε είδος καλύμματος, κείτονται σε ακάλυπτους χώρους που έχουν καθαριστεί από τα χαλάσματα. Οι νεκροί συχνά θάβονται σε ομαδικούς τάφους.

Τριγύρω στέκονται μαυρισμένοι σκελετοί πολυώροφων πολυκατοικιών, συνηθισμένων κτισμάτων της σοβιετικής εποχής. Λιωμένα ή διαλυμένα μέταλλα κρέμονται από τα μπαλκόνια. Σπασμένα τζάμια, ξύλα, σίδερα είναι σκορπισμένα μεταξύ κτιρίων και στους δρόμους.

We all should talk about Mariupol. The city is almost completely destroyed.. pic.twitter.com/BOLoPP9il5 — UkraineWorld (@ukraine_world) March 19, 2022

Περίπου 400.000 άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί στη στρατηγική πόλη-λιμάνι στη Θάλασσα του Αζόφ για πάνω από δύο εβδομάδες. Πασχίζουν να προστατευθούν από τους σφοδρούς βομβαρδισμούς που έχουν κόψει το ηλεκτρικό ρεύμα, τη θέρμανση, το νερό, λένε οι τοπικές αρχές.

The last hospital in Mariupol, by @AP. All others were bombed out by Russia. People doctors can't save are lined up in the basement, including infants. It's the most heart wrenching footage of this war. pic.twitter.com/By1J2hW1wD — Christo Grozev (@christogrozev) March 16, 2022

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε χθες ότι δυνάμεις του «σφίγγουν τον κλοιό» γύρω από τη Μαριούπολη και ότι εχθροπραξίες διεξάγονταν στο κέντρο της πόλης.

Fighting in the Left Bank district of Mariupol. buildings near Azovstalskaya Street pic.twitter.com/rPS21JiND3 — Spriter (@spriter99880) March 19, 2022

Χωρίς νερό ή θέρμανση, γυναίκες μαζεύονται σε σημεία όπου έχουν ανάψει φωτιές για να μαγειρέψουν οτιδήποτε μπορούν να βρουν. Καθώς πλησιάζει η άνοιξη, δεν υπάρχει πλέον χιόνι για να μπορέσουν να το λιώσουν ώστε να καλύψουν τις ανάγκες τους σε νερό.

Κάτοικοι λένε ότι κανείς δεν το περίμενε αυτό στη μετασοβιετική Ουκρανία, αν και κάποιοι έζησαν κι άλλες αναταραχές που συντάραξαν τη χώρα όταν ήταν υπό σοβιετική κυριαρχία.

Russia Ukraine Conflict:-Russian-Chechen ally Ramzan Kadyrov has released footage of his fighters in Mariupol and Some Ukrainian Forces were killed inside the building pic.twitter.com/yC00oV00LN — World News 24 (@DailyWorld24) March 19, 2022