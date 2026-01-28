«Η Φυλακή» και «Το Άσυλο» στο Πίξελbooks: Συζήτηση για θεσμούς, δικαιώματα και κοινωνία

Παρουσίαση και συζήτηση για τα βιβλία «Η φυλακή» του Τάσου Θεοφίλου και «Το άσυλο» της Ειρήνης Βλάχου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, στις 20:30, στο βιβλιοπωλείο Πίξελbooks στην Πάτρα, σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Αντίποδες.

Το βιβλίο «Η φυλακή» αποτελεί μια προσωπική και ταυτόχρονα κοινωνική καταγραφή της εμπειρίας του εγκλεισμού, γραμμένη από έναν άνθρωπο που έζησε τις ελληνικές φυλακές τόσο ως κρατούμενος όσο και ως παρατηρητής. Ο Τάσος Θεοφίλου επιχειρεί μια κατάδυση στον κόσμο των σωφρονιστικών ιδρυμάτων, φωτίζοντας τις αντιφάσεις του συστήματος, τα στερεότυπα γύρω από την εγκληματικότητα και τον ρόλο της φυλακής στον κοινωνικό σχηματισμό.

Στο βιβλίο «Το άσυλο», η Ειρήνη Βλάχου εξετάζει το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα μέσα από την εμπειρία της εργασίας της στα σημεία επαφής των θεσμών του κράτους με τους ανθρώπους που ζητούν προστασία. Μέσα από μια αναλυτική προσέγγιση της νομικής και διοικητικής γλώσσας, επιχειρεί να αποκρυπτογραφήσει τη διαδικασία του ασύλου και να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο οι θεσμικές πρακτικές επηρεάζουν τις ζωές και τα σώματα των ανθρώπων.

Η εκδήλωση φιλοδοξεί να ανοίξει έναν δημόσιο διάλογο για ζητήματα θεσμών, δικαιοσύνης, δικαιωμάτων και κοινωνικών ανισοτήτων, μέσα από δύο διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές οπτικές: τον εγκλεισμό και τη μεταναστευτική εμπειρία.

