Η Γαλλία στέλνει στρατό στην Κύπρο, θετική ανταπόκριση και από Γερμανία

Η Γαλλία στέλνει στην Κυπρο, αντιπυραυλικά συστήματα, συστήματα anti-drone και μια φρεγάτα για ενίσχυση της άμυνάς της, όπως μεταδίδει το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, μετά τα τελευταία γεγονότα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Κύπριος Πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης, έλαβε σχετική ενημέρωση τα ξημερώματα από τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, με τον οποίο είχε χθες δυο τηλεφωνικές επικοινωνίες, κατά τις οποίες υπέβαλε σχετικό αίτημα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Πρόεδρος Μακρόν ενημέρωσε τον Κύπριο ομόλογό του πως η χώρα του στέλνει στο νησί αντιπυραυλικά συστήματα, συστήματα anti-drone καθώς και μια φρεγάτα, ενώ θα αποστείλει προσεχώς και δεύτερη φρεγάτα.

Αίτημα για την αποστολή φρεγάτας στην Κύπρο διατύπωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και προς τον Γερμανό Κάγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες, με τον κ. Μερτς να ανταποκρίνεται θετικά και αναμένεται άμεσα η σχετική απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης.

