Πώς ενισχύει η Ελλάδα την αεράμυνα, τι μεταφέρεται στην Κάρπαθο

Η Ελλάδα προχωρά σε ενίσχυση της αντιαεροπορικής της άμυνας με τη μεταφορά, σύμφωνα με πληροφορίες, συστοιχίας πυραύλων Patriot στο νησί της Καρπάθου. Η κίνηση εντάσσεται στα προληπτικά μέτρα που λαμβάνει η ελληνική πλευρά λόγω της κλιμάκωσης των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και της αυξημένης έντασης στην ευρύτερη περιοχή.

Διαβάστε επίσης: Στην Κύπρο τα ελληνικά F-16, καταπλέουν οι δύο φρεγάτες, ο Δένδιας στη Λευκωσία ΒΙΝΤΕΟ

Παράλληλα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αναχώρησε σήμερα Τρίτη 3 Μαρτίου 2026 για την Κύπρο, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη. Στόχος της επίσκεψης είναι η συνάντηση με τον Κύπριο ομόλογό του Βασίλη Πάλμα και ο συντονισμός στο πλαίσιο του κοινού αμυντικού δόγματος Ελλάδας-Κύπρου.

Οι φρεγάτες «Κίμων» (FDI HN) και «Ψαρά» (ΜΕΚΟ, με σύστημα Κένταυρος) απέπλευσαν χθες Δευτέρα και αναμένεται να καταπλεύσουν στην Κύπρο το πρωί της Τετάρτης 4 Μαρτίου. Οι φρεγάτες θα αγκυροβολήσουν νότια της Λεμεσού και νότια της Πάφου, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ναυτικής παρουσίας και της αεράμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Επιπλέον, δύο ζεύγη μαχητικών F-16 έχουν ήδη σταθμεύσει από χθες στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, στο πλαίσιο της ίδιας απόφασης του ΚΥΣΕΑ για άμεση στήριξη της Κύπρου απέναντι σε απειλές από drones και άλλες παράνομες ενέργειες στην περιοχή.

Οι κινήσεις αυτές ακολουθούν τις πρόσφατες επιθέσεις με ιρανικά drones σε στόχους στην Κύπρο (συμπεριλαμβανομένης βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι) και την ευρύτερη κλιμάκωση με το Ιράν, ενώ ενισχύουν τη συνεργασία Αθήνας-Λευκωσίας σε αμυντικό επίπεδο.

Πηγή: ΕΡΤnews

