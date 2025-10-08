Η Γαλλία στο χείλος νέων εκλογών: Ο Μακρόν ανάμεσα σε πρόωρη κάλπη ή νέο πρωθυπουργό

Από τα χείλη του Εμανουέλ Μακρόν κρέμεται η Γαλλία, καθώς ο πρόεδρος βρίσκεται ενώπιον μιας κρίσιμης απόφασης που θα καθορίσει το πολιτικό μέλλον της χώρας. Η παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιέν Λεκορνί, έπειτα από μόλις 27 ημέρες θητείας, έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αναταραχή και ερωτήματα για το αν η Γαλλία βαδίζει προς νέες εκλογές.

Στο σημερινό του διάγγελμα, ο Λεκορνί προσπάθησε να καθησυχάσει την κοινή γνώμη, υπογραμμίζοντας πως υπάρχει πολιτική βούληση για την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού έως το τέλος του έτους και εκτιμώντας ότι το ενδεχόμενο διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης απομακρύνεται. «Αυτή η προθυμία δημιουργεί μια δυναμική και μια σύγκλιση που καθιστούν τις πιθανότητες διάλυσης πιο απίθανες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος απόψε αναμένεται να συναντηθεί με τον Λεκορνί στο Ελιζέ, προκειμένου να αξιολογήσει τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων με τα κόμματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γάλλος πρόεδρος εξετάζει σοβαρά την προκήρυξη νέων εκλογών, έναν χρόνο και τέσσερις μήνες μετά τις προηγούμενες, με πιθανές ημερομηνίες τις 16 και 23 Νοεμβρίου για τον πρώτο και δεύτερο γύρο αντίστοιχα.

Γαλλικά μέσα αναφέρουν ότι έχει ήδη σταλεί άτυπη ενημέρωση στις νομαρχίες και τις περιφέρειες της χώρας με το μήνυμα «προετοιμαστείτε», ένδειξη ότι η απόφαση για κάλπες ίσως έχει ήδη ληφθεί.

Πίεση από παντού

Ο Μακρόν βρίσκεται πλέον πιο απομονωμένος από ποτέ, αντιμετωπίζοντας πιέσεις τόσο από το εσωτερικό του κόμματός του όσο και από την αντιπολίτευση. Πρώην πρωθυπουργοί του, όπως ο Εντουάρ Φιλίπ και ο Γκαμπριέλ Ατάλ, έχουν λάβει σαφείς αποστάσεις: ο πρώτος κάλεσε τον πρόεδρο να παραιτηθεί μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού, ενώ ο δεύτερος δήλωσε δημόσια ότι «δεν καταλαβαίνει πλέον τις αποφάσεις του».

Παράλληλα, το Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν πιέζει για νέες βουλευτικές εκλογές, βλέποντας ευκαιρία να καταστεί το πρώτο κόμμα στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Από την άλλη, ο χώρος της αριστεράς εμφανίζεται διχασμένος: η Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν-Λυκ Μελανσόν ζητά παραίτηση Μακρόν και προεδρικές εκλογές, ενώ οι Σοσιαλιστές, οι Οικολόγοι και το Κομμουνιστικό Κόμμα τάσσονται υπέρ μιας πολιτικής συγκατοίκησης, υπό την προϋπόθεση ότι ο πρόεδρος θα ορίσει αριστερό πρωθυπουργό.

Δίλημμα υψηλού ρίσκου

Ο Γάλλος πρόεδρος καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε δύο δύσκολες διαδρομές:

Την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, με υψηλό ρίσκο για το κόμμα του Renaissance, το οποίο ενδέχεται να αποδυναμωθεί.

Ή τον ορισμό έκτου πρωθυπουργού σε τρία χρόνια, πιθανότατα από τον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, σε μια προσπάθεια να επιτύχει κυβερνητική σταθερότητα.

Πολλοί αναλυτές θεωρούν πως ο Μακρόν έχει πλέον εξαντλήσει τα περιθώριά του, καθώς η πολιτική φθορά, οι εσωκομματικές αντιπαραθέσεις και οι κοινωνικές πιέσεις αφήνουν ελάχιστο χώρο για ελιγμούς.

Η τελική του απόφαση αναμένεται να καθορίσει όχι μόνο την επόμενη μέρα της κυβέρνησής του, αλλά και την πορεία της Γαλλίας μέσα σε μια από τις βαθύτερες πολιτικές κρίσεις της τελευταίας δεκαετίας.

