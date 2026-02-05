Η γάτα στο Μαξίμου: Ο Μητσοτάκης παρουσίασε την «Κλειώ» με βίντεο στα social

Μια διαφορετική εικόνα από το Μέγαρο Μαξίμου παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δημοσιεύοντας σήμερα, Πέμπτη, βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πρωταγωνίστρια μια γάτα που φαίνεται να έχει γίνει… μόνιμη παρουσία στους χώρους του πρωθυπουργικού γραφείου.

Η γάτα, που ακούει στο όνομα Κλειώ, καταγράφηκε να κάθεται πάνω σε γραφείο, με τον πρωθυπουργό να σχολιάζει με χιούμορ την παρουσία της.

«Πού είναι η Κλειώ; Πού είσαι ρε Κλειώ; Ζωάρα η Κλειώ. Στο βασίλειο της Κλειώς δεν υπάρχει Peanut», ακούγεται να λέει στο σχετικό βίντεο, δίνοντας έναν πιο ανεπίσημο τόνο στην καθημερινότητα του Μεγάρου Μαξίμου.

