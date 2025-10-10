Η Γάζα αλλάζει σελίδα: Ξεκίνησε η απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων

Ξεκίνησε η αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας ειρήνης ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, που επιτεύχθηκε έπειτα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times of Israel, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) επιδιώκουν να ολοκληρώσουν την αποχώρηση έως το μεσημέρι, το αργότερο έως το απόγευμα της Δευτέρας, όπως αναφέρει και η Jerusalem Post. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ξεκινά το 72ωρο παράθυρο κατά το οποίο η Χαμάς δεσμεύεται να απελευθερώσει τους ομήρους που κρατά, αρχίζοντας με τους 20 που εκτιμάται ότι βρίσκονται εν ζωή.

Η επιστροφή των ομήρων στο Ισραήλ αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του χρονικού αυτού πλαισίου, ενώ η αποχώρηση των IDF θα επισημοποιήσει τη νέα γραμμή ελέγχου, τα λεγόμενα «κίτρινα σύνορα» στη Γάζα.

Μετά την ολοκλήρωση της αποχώρησης, οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν σε περίπου 53% της επικράτειας της Λωρίδας, κυρίως σε μη αστικές ζώνες, διατηρώντας στρατιωτική παρουσία σε καίρια σημεία.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το Ισραήλ θα εξακολουθήσει να ελέγχει:

Τις περιοχές Μπέιτ Λαχίγια και Μπέιτ Χανούν,

Τμήματα των συνοικιών Σουτζάγια, Τουφάχ και Ζεϊτούν στη Γάζα,

Πάνω από το ήμισυ του Κυβερνείου Χαν Γιούνις,

Σχεδόν ολόκληρο το Κυβερνείο Ράφα.

Παράλληλα, θα διατηρεί τον έλεγχο όλων των σημείων διέλευσης εντός και εκτός της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του συνοριακού περάσματος της Ράφα με την Αίγυπτο.

Η Χαμάς, από την πλευρά της, έχει ενημερώσει τους διαμεσολαβητές ότι ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στην επιστροφή ορισμένων σορών ομήρων, καθώς δεν είναι γνωστό το ακριβές σημείο όπου βρίσκονται.

Η έναρξη της απόσυρσης σηματοδοτεί την πιο κρίσιμη φάση εφαρμογής της ειρηνευτικής συμφωνίας, σε μια περιοχή που για μήνες βρισκόταν στο επίκεντρο της διεθνούς έντασης και ανθρωπιστικής κρίσης.

