Η Γκίλφοϊλ για τη συνάντηση με Μητσοτάκη: «Φανταστική πρώτη επαφή με έναν ηγέτη που εμπνέει»

Σε θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τη νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας, τις περιφερειακές εξελίξεις και την ενίσχυση των στρατηγικών δεσμών Αθήνας – Ουάσιγκτον.

05 Νοέ. 2025 15:02
Pelop News

Η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, χαρακτήρισε «φανταστική» τη συνάντησή της με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σημειώνοντας πως η Ελλάδα αποτελεί ζωτικό εταίρο των ΗΠΑ και παράδειγμα θάρρους και ηγεσίας στην περιοχή.

«Υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ, η Αμερική επικεντρώνεται στα αποτελέσματα – στη δημιουργία συμμαχιών που ενισχύουν την ασφάλεια και προωθούν την ευημερία. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που ηγείται με αυτοπεποίθηση και αποτελεί κρίσιμο εταίρο σε αυτή την προσπάθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά η Αμερικανίδα διπλωμάτης στην ανάρτησή της μετά τη συνάντηση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε την κ. Γκίλφοϊλ, τονίζοντας ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, με προοπτική περαιτέρω ενίσχυσης.
«Η Ελλάδα είναι πυλώνας περιφερειακής σταθερότητας, παραδοσιακός σύμμαχος των ΗΠΑ και χώρα βαρύνουσας σημασίας στα σχήματα συνεργασίας, όπως το 3+1. Παίζει κρίσιμο ρόλο και στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και του LNG», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Αναφερόμενος στη διάσκεψη P-TEC, που πραγματοποιείται στην Αθήνα με ισχυρή αμερικανική παρουσία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα αποτελεί πύλη εισόδου του υγροποιημένου φυσικού αερίου για την ευρύτερη περιοχή μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, έργου στρατηγικής σημασίας για τις δύο χώρες.

Από την πλευρά της, η κ. Γκίλφοϊλ χαρακτήρισε την εβδομάδα «ιστορική», επισημαίνοντας ότι περισσότεροι από 80 Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν φτάσει στην Ελλάδα για τη διάσκεψη, αριθμός ρεκόρ για τις διμερείς σχέσεις.
«Είναι τιμή να εκπροσωπώ τον πρόεδρο Τραμπ στην Αθήνα, τη γενέτειρα της Δημοκρατίας. Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο της Ανατολικής Μεσογείου και σε ηγέτιδα δύναμη συνεργασίας και ασφάλειας», ανέφερε, προσθέτοντας πως «η συμμαχία Ελλάδας – ΗΠΑ οδηγείται σε νέα ύψη».

Η Αμερικανίδα πρέσβης αναφέρθηκε ακόμη στην παρουσία υψηλόβαθμων εκπροσώπων της κυβέρνησης των ΗΠΑ στην Αθήνα – μεταξύ αυτών του υπουργού Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ, του υπουργού Ενέργειας Κρις Ράιτ και του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών Μάικ Ρίγκα – υπογραμμίζοντας ότι το κοινό όραμα Αθήνας και Ουάσιγκτον επικεντρώνεται στη σύνδεση ενέργειας, κυριαρχίας και ασφάλειας.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με αμοιβαίες δεσμεύσεις για περαιτέρω σύσφιξη των διμερών σχέσεων, επενδυτική συνεργασία και ενίσχυση του στρατηγικού διαλόγου, με τον πρωθυπουργό να εκφράζει τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες “γράφουν μαζί το επόμενο κεφάλαιο μιας σταθερής, ιστορικής συμμαχίας”.
