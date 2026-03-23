Η Γκουίνεθ Πάλτροου βγάζει σε δημοπρασία σχεδόν 300 προσωπικά της αντικείμενα

Σχεδόν 300 αντικείμενα από την προσωπική συλλογή της Γκουίνεθ Πάλτροου βγαίνουν σε δημοπρασία στο Λος Άντζελες, με τις τιμές εκκίνησης σε ορισμένες περιπτώσεις να ξεκινούν από περίπου 47 ευρώ και τη συλλογή να περιλαμβάνει τόσο καθημερινά είδη όσο και εμβληματικά κομμάτια από τη διαδρομή της στον κινηματογράφο και τη μόδα.

23 Μαρ. 2026 12:48
Ένα καπέλο με μονογράμματα, ένα φούτερ με σύνθημα, ένα κολιέ που γράφει «mom» και ένα παλιό τεύχος του Cosmopolitan μπορεί να μοιάζουν με απλά αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, πρόκειται για προσωπικά είδη της Γκουίνεθ Πάλτροου, τα οποία βγαίνουν σε δημοπρασία μέσα από μια ξεχωριστή πώληση που διοργανώνει ο οίκος Julien’s Auctions.

Στις 24 και 25 Μαρτίου, σχεδόν 300 αντικείμενα από τη συλλογή της ηθοποιού θα διατεθούν προς πώληση στο Λος Άντζελες, στο πλαίσιο της δημοπρασίας “Bold Luxury: Gwyneth Paltrow – Lexicon of Style & The Archival Edit”. Σε αντίθεση με άλλες πωλήσεις διάσημων αντικειμένων που έχουν καταλήξει σε εξαψήφια ποσά, εδώ ορισμένα lots ξεκινούν από 50 δολάρια, δηλαδή περίπου 47 ευρώ, κάτι που δίνει στη διαδικασία πιο προσιτό χαρακτήρα.

Η ίδια η Πάλτροου φέρεται να οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση έπειτα από μια πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο και μια πρόσφατη μετακόμιση, ενώ, σύμφωνα με τη Vogue, είχε πει πως ιδανικά θα ήθελε να μπορούσε να οργανώσει «ένα μεγάλο παζάρι στην αυλή της». Ο συνιδρυτής του Julien’s Auctions, Μάρτιν Νόλαν, ανέφερε ότι για την ηθοποιό ήταν σημαντικό η δημοπρασία να μην έχει ελιτίστικο χαρακτήρα, αλλά να αποτυπώνει μια πιο προσωπική και άμεση σχέση με τα αντικείμενά της.

Η συλλογή περιλαμβάνει ρούχα από τη σειρά Goop G. Label, γυαλιά ηλίου, κοσμήματα καθημερινής χρήσης, αλλά και κομμάτια που συνδέονται άμεσα με την πορεία της στη βιομηχανία του θεάματος και της μόδας. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν ένα φόρεμα Atelier Versace που φόρεσε στα Country Music Awards το 2010, μία δημιουργία του John Galliano για τον οίκο Christian Dior από το 1999, καθώς και ένα γκρι ταγιέρ Gianni Versace που είχε επιλέξει για επίσκεψή της στον Λευκό Οίκο την ίδια χρονιά.

Η δημοπρασία φιλοδοξεί να συνδυάσει το προσωπικό με το συλλεκτικό στοιχείο, φωτίζοντας διαφορετικές φάσεις της ζωής και της δημόσιας εικόνας της Πάλτροου. Παράλληλα, μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη World Central Kitchen, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα.

