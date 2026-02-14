Η “γραπτή” φρίκη του Έπσταϊν: Τι αποκαλύπτουν ημερολόγια και καταθέσεις όσων επέζησαν

Προσωπικά ημερολόγια, ιδιωτικές συνομιλίες και καταθέσεις θυμάτων φέρνουν ξανά στο φως τη σκοτεινή υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν. Οι αφηγήσεις αποτυπώνουν ένα μοτίβο χειραγώγησης και εκμετάλλευσης που, σύμφωνα με τα στοιχεία, εκτεινόταν για χρόνια.

14 Φεβ. 2026 14:24
Pelop News

Μαρτυρίες επιζώντων της υπόθεσης Τζέφρι Έπσταϊν, όπως αποτυπώνονται σε προσωπικά ημερολόγια, ιδιωτικά μηνύματα και νομικές καταθέσεις, αποκαλύπτουν – σύμφωνα με σχετικά έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης – τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το δίκτυο εκμετάλλευσης που συνδέθηκε με το όνομά του. Οι καταγραφές αυτές δίνουν φωνή σε θύματα που περιγράφουν εμπειρίες ψυχολογικής πίεσης, χειραγώγησης και εξάρτησης.

Το ημερολόγιο της «Λόρεν»

Σε προσωπικές σημειώσεις που αποδίδονται σε γυναίκα με το ψευδώνυμο «Λόρεν», καταγράφονται σκέψεις και συναισθήματα από την περίοδο γύρω στο 2007. Οι αναφορές της κάνουν λόγο για σύγχυση, πίεση και έντονη συναισθηματική φόρτιση κατά τις επαφές της με τον Έπσταϊν, αποτυπώνοντας – όπως προκύπτει – μια σχέση ανισορροπίας και εξάρτησης.

Η κατάθεση της «Σαρλότ»

Σε συνέντευξη με αστυνομικές αρχές στο Παλμ Μπιτς το 2005, γυναίκα που αναφέρεται ως «Σαρλότ» περιγράφει πώς, σε ηλικία 17 ετών, οδηγήθηκε σταδιακά σε επαφές με τον Έπσταϊν. Σύμφωνα με την ίδια, οι οικονομικές δυσκολίες και οι υποσχέσεις χρημάτων αποτέλεσαν βασικό παράγοντα προσέγγισης, ενώ η πίεση κλιμακώθηκε με την πάροδο του χρόνου.

Η κωδικοποιημένη αφήγηση της «Κίμπερλι»

Άλλη καταγραφή, γραμμένη σε μορφή προσωπικού ημερολογίου με κωδικοποιημένες αναφορές, αποδίδεται σε γυναίκα με το ψευδώνυμο «Κίμπερλι». Εκεί περιγράφονται συναισθήματα εξάντλησης, φόβου και ψυχικής επιβάρυνσης, καθώς – όπως αναφέρεται – βρέθηκε σε ένα περιβάλλον όπου ένιωθε παγιδευμένη και χωρίς δυνατότητα εύκολης απομάκρυνσης.

Οι σημειώσεις της «Ρέιτσελ»

Σύμφωνα με καταθέσεις που έγιναν το 2019, γυναίκα που αναφέρεται ως «Ρέιτσελ» περιγράφει επαφές με τον Έπσταϊν και τη συνεργάτιδά του Γκισλέιν Μάξγουελ ήδη από την εφηβική ηλικία. Όπως αναφέρεται, υποσχέσεις για ταξίδια, οικονομική στήριξη και ευκαιρίες χρησιμοποιούνταν ως μέσο προσέγγισης και δημιουργίας εξάρτησης.

Ο ρόλος της Γκισλέιν Μάξγουελ

Αρκετές καταθέσεις αποδίδουν σημαντικό ρόλο στη Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία – σύμφωνα με τις μαρτυρίες – λειτουργούσε συχνά ως πρόσωπο εμπιστοσύνης, προσεγγίζοντας νεαρές γυναίκες πριν αυτές γνωρίσουν τον Έπσταϊν. Οι αφηγήσεις μιλούν για υποσχέσεις υποτροφιών, ταξιδιών ή επαγγελματικών ευκαιριών, που – όπως υποστηρίζεται – συνέβαλαν στη δημιουργία σχέσεων εξάρτησης.

Ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται

Οι διαφορετικές αφηγήσεις συγκλίνουν σε ένα κοινό μοτίβο: οικονομικά ή κοινωνικά κίνητρα, σταδιακή ψυχολογική πίεση και αίσθηση εγκλωβισμού. Οι προσωπικές καταγραφές φωτίζουν πλευρές της υπόθεσης που δεν ήταν πάντα ορατές, ενώ παράλληλα επαναφέρουν τη συζήτηση γύρω από τα συστήματα προστασίας και τις θεσμικές ευθύνες που – σύμφωνα με επικριτές – δεν λειτούργησαν εγκαίρως.

