«Η γυναίκα δεν είναι καλά, χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης»! Επίθεση στην 55χρονη δασκάλα από τον πρώην σύζυγό της

Ο πρώην σύζυγος της 55χρονης δασκάλας, η οποία κατήγγειλε στο Λουτράκι 6χρονο μαθητή της ισχυριζόμενη ότι τη «θώπευσε», της εξαπέλυσε επίθεση τονίζοντας «η γυναίκα δεν είναι καλά, χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης»!

«Τη σκούντηξε για να της δείξει τη ζωγραφιά του», εκτός σχολικής αίθουσας μέχρι την ολοκλήρωση της ΕΔΕ η 55χρονη δασκάλα

Ο πρώην σύζυγος της εκπαιδευτικού, υποστήριξε πως η γυναίκα «είχε προβλήματα» και «προσπαθούσαμε να τη βοηθήσουμε ψυχολογικά, ηθικά και τα λοιπά, όλα αυτά τα χρόνια. Δεν δέχτηκε τις αξιολογήσεις. Δούλευε τόσα χρόνια στα σχολεία, διορίστηκε (πριν) τέσσερα χρόνια. Εξέτισε την προβλεπόμενη που είχε να κάνει στην Κορινθία και μετά μπορούσε να έρθει Αθήνα, αλλά δεν έκανε αίτηση γιατί της άρεσε εκεί πέρα και εμένα με άφησε μόνο μου με τα παιδιά, με τους γονείς της».

«Έχουμε χωρίσει από την 1η Μαρτίου, δεν έχουμε καμία επαφή και τώρα βγαίνει και με συκοφαντεί ότι την κακοποιούσα 30 χρόνια. Είπαμε θα χωρίσουμε κοινή συναινέσει. Τώρα από εκεί και πέρα τι βγαίνει και λέει μετά… Θέλω να σκεφτώ τι θα κάνω. Εγώ σκέφτομαι τα παιδιά, άμα το προχωρήσει πολύ και εγώ τα δικαιώματά μου σκέφτομαι, την προστασία της υπόληψής μου. Τώρα αυτά που βγαίνει και λέει, όσοι μας ξέρουν, ποιος την πιστεύει;», διερωτήθηκε μιλώντας στο MEGA.

«Η κοπέλα δεν είναι στα καλά της, χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης. Θέλει φάρμακα τώρα. Εγώ της τα είχα πει πριν γίνουν όλα τα σκηνικά. Εγώ της πρότεινα να χωρίσουμε ειρηνικά και ήθελε να καλέσει αστυνομία, να το “χοντρύνει” το θέμα», υποστήριξε.

«Έχει ξεφύγει, εγώ της το έχω πει καιρό ότι ήθελε να πάρει κάποια φάρμακα. Αυτή νομίζει ότι αν πάρει φάρμακα θα γίνει χάλια, θα γίνει ψυχοπαθής», κατέληξε ο πρώην σύζυγος της εκπαιδευτικού.

«Δεν μπορεί να είναι τόσο γελοία – Έγινε παρενόχληση»

Από την πλευρά του, ο Θεόδωρος Κατσίφης, πατέρας της εκπαιδευτικού, μίλησε στο MEGA και υποστήριξε ότι η κόρη του παρενοχλήθηκε: «Έγινε πράγματι παρενόχληση στην κόρη μου από το παιδάκι, αυτό για εμένα είναι αναμφισβήτητο. Δεν είναι δυνατόν… Είναι 20 χρόνια εκπαιδευτικός, ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να ήταν τόσο γελοία, να μην μπορεί να ξεχωρίσει ότι πηγαίνει ένα παιδάκι να δείξει τη ζωγραφιά του και την ακουμπάει έστω καταλάθος στο στήθος. Για εμένα είναι βέβαιο ότι το παιδάκι το έκανε. Ξέρω πολλές περιπτώσεις ότι όλα τα παιδάκια σε αυτή την ηλικία μπορούν να το κάνουν αυτό και δεν είναι βέβαια κακό, φτάνει να μην τους δώσεις σημασία όπως και έπρεπε να είχε γίνει».

Στη συνέχεια ο κ. Κατσίφης σημείωσε πως η εκπαιδευτικός, κάθε φορά που αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα απευθυνόταν στον διευθυντή του σχολείου: «Είχε μάθει η κόρη μου όταν συνέβαινε κάτι σε όλη της τη σχολική δραστηριότητα να απευθύνεται στον διευθυντή, αυτό γινόταν. Πολλές φορές υπάρχουν παιδάκια άτακτα για διάφορους λόγους και ότι συνέβαινε βούταγε το παιδάκι και το πήγαινε στον διευθυντή για να αναλάβει να το τιμωρήσει».

Στην περίπτωση του 6χρονου, σύμφωνα με τον κ. Κατσίφη «με αυτό το πνεύμα κινήθηκε όταν πήγε στον διευθυντή. Επομένως πήγε στον διευθυντή για να λάβει μέτρα. Είδε ότι ο διευθυντής δεν αντέδρασε και από εκεί και πέρα λειτούργησε αρνητικά τελείως και έκανε αυτές τις σαχλαμάρες για τις οποίες έχει βουίξει όλη η Ελλάδα». Παράλληλα, ο κ. Κατσίφης συμπλήρωσε πως η κόρη του έχει «μια θρησκοληψία» και είπε πως αντιλαμβάνεται τα πράγματα με τη θρησκεία. «Αυτό δεν νομίζω ότι είναι κάτι που την επιβαρύνει», συμπλήρωσε.

«Είμαι βέβαιος ότι το πάθημα γίνεται μάθημα σε όλους τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως όταν κατασταλάξουν τα πράγματα θα καταλάβει ότι αυτά τα πράγματα δεν έχουν πέραση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτή τη δουλειά μπορεί να την κάνει καλά. Τόσα χρόνια την κάνει. Δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι και τα παιδιά της. Θα υποστούμε τρομερές συνέπειες αν χάσει τη δουλειά της», σημείωσε ο κ. Κατσίφης.

«Να το δούμε σε ανθρώπινη διάσταση και για εμάς του υπόλοιπους. Εγώ και η σύζυγός μου είμαστε υπερήλικες. Θέλουμε μία συμπαράσταση από το παιδί μας και για να το έχουμε πρέπει το παιδί μας να έχει μια δουλειά. Αν πάθει κάτι και χάσει τη δουλειά αντιλαμβάνεστε τι θα συμβεί. Να βρει ξανά δουλειά αποκλείεται», ανέφερε, μεταξύ άλλων.

«Το έκανε άθελά της»

Η μητέρα της εκπαιδευτικού, κυρία Ευγενία, σημείωσε πως η κόρη της «είναι ένα αξιαγάπητο παιδί, πήγαινε στο Αρσάκειο, οι καθηγήτριές της έλεγαν πως ήταν το καλύτερο παιδί. Ρωτούσα και έλεγαν πως ήταν ένας άγγελος, ένα γλυκό παιδάκι».

Για την καταγγελία εις βάρος του 6χρονου, η κυρία Ευγενία είπε πως η κόρη της «το έκανε άθελά της, δεν κατάλαβε τι έκανε. Πιστέψτε το αυτό… Δεν φαντάστηκε ότι θα είχε τέτοια αποτελέσματα, νόμιζε ότι θα έκανε απλώς μια παρατήρηση για το παιδάκι, τίποτα άλλο. Άθελά της, πιστέψτε το. Άθελά της. Δεν κατάλαβε τι έκανε. Αξιαγάπητο παιδί». «Πάντα την είχαμε προσεγμένη, χαϊδεμένη, δεν το κατάλαβε. Πιστέψτε το αυτό», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με την κυρία Ευγενία, η εκπαιδευτικός ισχυρίζεται πως ουδέποτε αποκάλεσε «εκκολαπτόμενο βιαστή» τον 6χρονο: «Ούτε καν είπε αυτές τις κουβέντες», σημείωσε χαρακτηριστικά. «Είπα εγώ τέτοια πράγματα; Ότι είναι ένας εκκολαπτόμενος βιαστής; Με τίποτα δεν το είπα αυτό. Γιατί βάζουνε και άλλα λόγια», έλεγε η εκπαιδευτικός, σύμφωνα πάντα με τη μητέρα της.

«Μήπως το έκανε για να κάνει γούστο με τα άλλα παιδάκια;»

Σε ερώτηση για το αν η ίδια πιστεύει πως ο 6χρονος έκανε την κίνηση που κατήγγειλε η κόρη της, η κυρία Ευγενία απάντησε: «Δεν ξέρω και αυτό το παιδάκι πως αισθανόταν. Μήπως το έκανε για να κάνει γούστο με τα άλλα παιδάκια; Δεν ξέρω πως αισθάνθηκε το παιδάκι όταν το έκανε αυτό. Μήπως για να γελάσουν τα άλλα τα παιδάκια; Δεν ξέρω».

«Είμαι και εγώ της Σχολής Καλών Τεχνών, έχω σχολή ζωγραφικής, όλα τα χρόνια με αγαπούσαν όλα τα παιδιά. Είχα παιδιά προσχολικής ηλικίας, μεγάλα παιδιά, αγιογραφία. Περνάνε και κλαίνε έξω από το εργαστήριό μου», ανέφερε η κυρία Ευγενία και απηύθυνε έκκληση στην κόρη της: «Θέλουμε το παιδί μας κοντά μας, αυτός είναι ο μεγάλος καημός μας».

