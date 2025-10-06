Η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή στα αζήτητα νοσοκομείου

Τραγική η ιστορία με τα ίχνη της 50χρονης γυναίκας που είχαν χαθεί στις 29/9/25 από το Χαϊδάρι και για την εξαφάνισή της, είχε εκδοθεί missing alert από το «Χαμόγελο του παιδιού».

Τι συνέβη στη άφιξη στην Αθήνα των 27 Ελλήνων ακτιβιστών για τη Γάζα, γιατί ήταν μαζί τους η Γκρέτα Τούνμπεργκ ΦΩΤΟ

Όπως έγινε γνωστό σήμερα (6/10/25) η εξαφάνιση της 50χρονης είχε τραγικό τέλος, καθώς η γυναίκα βρέθηκε νεκρή στα αζήτητα νοσοκομείου.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, η 50χρονη στις 26 Σεπτεμβρίου εντοπίστηκε στην περιοχή της Νέας Σμύρνης και μεταφέρθηκε στα επείγοντα νοσοκομείου, όπου άφησε την τελευταία πνοή της. Βρισκόταν στα αζήτητα του νοσοκομείου μέχρι σήμερα…

Βυθισμένοι στο πένθος είναι οι δικοί της άνθρωποι που όλες αυτές τις ημέρες την αναζητούσαν…

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



