Τι συνέβη στη άφιξη στην Αθήνα των 27 Ελλήνων ακτιβιστών για τη Γάζα, γιατί ήταν μαζί τους η Γκρέτα Τούνμπεργκ ΦΩΤΟ

Συνολικά 27 Έλληνες που είχαν πάρει μέρος στη δράση της Global Sumud Flotilla για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα έφτασαν σήμερα (6/10/2025) στην Αθήνα με πτήση από το Εϊλάτ του Ισραήλ.

Μαζί τους έφτασαν και άλλοι ακτιβιστές που είχαν συλληφθεί και κρατηθεί για λίγες ημέρες από τις ισραηλινές Αρχές. Πρόκειται, σύμφωνα με δημοσίευμα του Ynet για 28 Γάλλους, 15 Ιταλούς και 9 Σουηδούς, μεταξύ των οποίων και η Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Στο αεροδρόμιο τους περίμενε πλήθος κόσμου με πανό υπέρ των ακτιβιστών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ynet, το κόστος της πτήσης είχε καλυφθεί από την Ελλάδα.

Το υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε την επιχείρηση επαναπατρισμού, αναφέροντας σε χθεσινή του ανακοίνωσή του: «Κατόπιν οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, αύριο, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, θα αναχωρήσει ειδική πτήση από το κοντινό αεροδρόμιο Εϊλάτ-Ραμόν για την ασφαλή επιστροφή των Ελλήνων πολιτών στην Αθήνα την ίδια ημέρα».

