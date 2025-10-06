Τέμπη: Εντολή για τοξικολογικές εξετάσεις σε όποια οικογένεια το ζητήσει – Νέα τροπή στην υπόθεση

Μετά από παραγγελία του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας – Προχωρά και το αίτημα του Πάνου Ρούτσι

06 Οκτ. 2025 17:08


Σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη φέρνει η νέα εισαγγελική παραγγελία που εκδόθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (6/10). Όπως αναφέρει το Onlarissa, η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας έδωσε εντολή ώστε οι συγγενείς θυμάτων να μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των παιδιών τους.

Διαβάστε επίσης: Νίκη για τον Πάνο Ρούτσι: Εγκρίθηκε η εκταφή και οι τοξικολογικές στη σορό του γιου του Ντένις – Δικαιώνεται μετά από 22 μέρες απεργίας πείνας

Η παραγγελία δόθηκε στο πλαίσιο σημερινής εντολής του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας προς την Εισαγγελέα Πρωτοδικών, προκειμένου να ανασυρθεί η δικογραφία κατά των ιατροδικαστών των Τεμπών, η οποία είχε αρχειοθετηθεί το καλοκαίρι του 2024, καθώς προέκυψαν νέα στοιχεία που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση.

Εξελίξεις και στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι

Η απόφαση αυτή έχει άμεση επίδραση στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι, πατέρα του 22χρονου Ντένις Ρούτσι, ο οποίος είχε ζητήσει εκταφή και πλήρη τοξικολογικό έλεγχο της σορού του παιδιού του. Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη φάση η Εισαγγελέας Πρωτοδικών είχε παραγγείλει μόνο εξέταση DNA, στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας.

Διαβάστε επίσης: Νέο αίτημα εκταφής από τη Μαρία Καρυστιανού – Εξελίξεις και για τον Πάνο Ρούτσι

Μετά τη σημερινή εξέλιξη, η προκαταρκτική αυτή συγχωνεύεται με τη νέα εισαγγελική παραγγελία, επιτρέποντας πλέον την ολοκλήρωση των εξετάσεων που ζητούσε ο κ. Ρούτσι.

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο ώστε και άλλες οικογένειες θυμάτων να αιτηθούν τοξικολογικές ή βιοχημικές εξετάσεις, αν το επιθυμούν, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως τα αίτια θανάτου των δικών τους ανθρώπων.

Δεν επηρεάζεται η κύρια δικογραφία

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η νέα παραγγελία δεν επηρεάζει τη βασική δικογραφία που αφορά τις ποινικές ευθύνες για το πολύνεκρο δυστύχημα, ούτε την επικείμενη δίκη που έχει ήδη δρομολογηθεί.

Η υπόθεση των εκταφών και των νέων εξετάσεων αναμένεται ωστόσο να αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον των οικογενειών και να προσθέσει νέα δεδομένα στη μακρά πορεία για τη δικαίωση των θυμάτων των Τεμπών.
