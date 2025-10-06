Τέμπη: Εντολή για τοξικολογικές εξετάσεις σε όποια οικογένεια το ζητήσει – Νέα τροπή στην υπόθεση

Σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη φέρνει η νέα εισαγγελική παραγγελία που εκδόθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (6/10). Όπως αναφέρει το Onlarissa, η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας έδωσε εντολή ώστε οι συγγενείς θυμάτων να μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των παιδιών τους.

Διαβάστε επίσης: Νίκη για τον Πάνο Ρούτσι: Εγκρίθηκε η εκταφή και οι τοξικολογικές στη σορό του γιου του Ντένις – Δικαιώνεται μετά από 22 μέρες απεργίας πείνας

Η παραγγελία δόθηκε στο πλαίσιο σημερινής εντολής του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας προς την Εισαγγελέα Πρωτοδικών, προκειμένου να ανασυρθεί η δικογραφία κατά των ιατροδικαστών των Τεμπών, η οποία είχε αρχειοθετηθεί το καλοκαίρι του 2024, καθώς προέκυψαν νέα στοιχεία που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση.

Εξελίξεις και στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι

Η απόφαση αυτή έχει άμεση επίδραση στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι, πατέρα του 22χρονου Ντένις Ρούτσι, ο οποίος είχε ζητήσει εκταφή και πλήρη τοξικολογικό έλεγχο της σορού του παιδιού του. Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη φάση η Εισαγγελέας Πρωτοδικών είχε παραγγείλει μόνο εξέταση DNA, στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας.

Διαβάστε επίσης: Νέο αίτημα εκταφής από τη Μαρία Καρυστιανού – Εξελίξεις και για τον Πάνο Ρούτσι

Μετά τη σημερινή εξέλιξη, η προκαταρκτική αυτή συγχωνεύεται με τη νέα εισαγγελική παραγγελία, επιτρέποντας πλέον την ολοκλήρωση των εξετάσεων που ζητούσε ο κ. Ρούτσι.

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο ώστε και άλλες οικογένειες θυμάτων να αιτηθούν τοξικολογικές ή βιοχημικές εξετάσεις, αν το επιθυμούν, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως τα αίτια θανάτου των δικών τους ανθρώπων.

Δεν επηρεάζεται η κύρια δικογραφία

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η νέα παραγγελία δεν επηρεάζει τη βασική δικογραφία που αφορά τις ποινικές ευθύνες για το πολύνεκρο δυστύχημα, ούτε την επικείμενη δίκη που έχει ήδη δρομολογηθεί.

Η υπόθεση των εκταφών και των νέων εξετάσεων αναμένεται ωστόσο να αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον των οικογενειών και να προσθέσει νέα δεδομένα στη μακρά πορεία για τη δικαίωση των θυμάτων των Τεμπών.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



