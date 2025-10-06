Νέο αίτημα εκταφής από τη Μαρία Καρυστιανού – Εξελίξεις και για τον Πάνο Ρούτσι

Η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος του Συλλόγου «Τέμπη 2023» και μητέρα της Μάρθης, που έχασε τη ζωή της στο τραγικό δυστύχημα, κατέθεσε το μεσημέρι της Δευτέρας (6/10) νέο αίτημα εκταφής του παιδιού της.

06 Οκτ. 2025 16:36
Η πρόεδρος του Συλλόγου «Τέμπη 2023» ζητά εκ νέου τη διερεύνηση των αιτιών θανάτου της κόρης της – Τι αναμένεται στη Λάρισα για την υπόθεση Ρούτσι

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση των εκταφών που σχετίζονται με το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος του Συλλόγου «Τέμπη 2023» και μητέρα της Μάρθης, που έχασε τη ζωή της στο τραγικό δυστύχημα, κατέθεσε το μεσημέρι της Δευτέρας (6/10) νέο αίτημα εκταφής του παιδιού της.

Πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά αίτημα εκταφής που υποβάλλει η κ. Καρυστιανού, η οποία ζητά να πραγματοποιηθούν πρόσθετες τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις, προκειμένου –όπως έχει δηλώσει– να δοθούν σαφείς απαντήσεις σχετικά με τις συνθήκες θανάτου της κόρης της.

Το νέο αίτημα ήρθε μετά τις πληροφορίες από δικαστικούς κύκλους της Λάρισας ότι αναμένεται να γίνει δεκτό το αντίστοιχο αίτημα του Πάνου Ρούτσι για διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του, Ντένις Ρούτσι. Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, η εισαγγελική παραγγελία θα διευρυνθεί, περιλαμβάνοντας πέραν της ταυτοποίησης DNA και τις αιτηθείσες τοξικολογικές αναλύσεις.

Παράλληλες εξελίξεις για την υπόθεση Ρούτσι

Υπενθυμίζεται ότι μέσα στην ημέρα αναμένονται νεότερα σε δικαστικό επίπεδο για το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, το οποίο έχει υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας. Ο κ. Ρούτσι ζητά την πλήρη διερεύνηση των αιτιών θανάτου του 22χρονου γιου του, μέσω τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων.

Στις 26 Σεπτεμβρίου είχε ικανοποιηθεί εν μέρει το αίτημά του για εκταφή, με την εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας να δίνει άδεια αποκλειστικά για ταυτοποίηση DNA. Ωστόσο, μετά από 22 ημέρες απεργίας πείνας στο Σύνταγμα, το αίτημά του για πλήρη εκταφή και διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων φαίνεται πως οδεύει προς αποδοχή.

Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε νέα αιτήματα και από άλλες οικογένειες θυμάτων της τραγωδίας, οι οποίες συνεχίζουν να ζητούν πλήρη διαλεύκανση όλων των πτυχών του δυστυχήματος στα Τέμπη.
