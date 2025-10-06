Στάση αναμονής από την οικογένεια Ρούτσι – Περιμένουν γραπτώς την έγκριση για τις τοξικολογικές εξετάσεις

Αντίδραση προκάλεσαν στην οικογένεια του Πάνου Ρούτσι οι πληροφορίες που κυκλοφόρησαν τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου σχετικά με την έγκριση των τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του Ντένις Ρούτσι. Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια δηλώνει ότι δεν έχει λάβει κανένα επίσημο έγγραφο που να επιβεβαιώνει την απόφαση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να πρόκειται για «νέο επικοινωνιακό παιχνίδι».

Διαβάστε επίσης: Νίκη για τον Πάνο Ρούτσι: Εγκρίθηκε η εκταφή και οι τοξικολογικές στη σορό του γιου του Ντένις – Δικαιώνεται μετά από 22 μέρες απεργίας πείνας

Όπως τονίζεται, «δεν γνωρίζουμε αν πραγματικά έχει δοθεί η άδεια ή πρόκειται για νέο επικοινωνιακό παιχνίδι. Δεν γνωρίζουμε αν η άδεια αυτή θα περιλαμβάνει όλες τις εξετάσεις (τοξικολογικές, βιοχημικές κ.ά.) τις οποίες έχει εξαρχής αιτηθεί η οικογένεια, προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου».

Η οικογένεια επισημαίνει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ακυρωθεί η προγραμματισμένη για την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου εκταφή, η οποία —όπως αναφέρεται— πρόκειται να πραγματοποιηθεί «χωρίς άδεια και παρουσία της οικογένειας και των εμπειρογνωμόνων της, μόνο για ταυτοποίηση DNA», διαδικασία που η ίδια επιχειρεί να αποτρέψει.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται επίσης ότι το αίτημα των συγγενών και της νομικής ομάδας παραμένει σαφές: να δοθεί εντολή για όλες τις απαραίτητες τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις, «χωρίς να παραλειφθεί καμία».

«Μόνο όταν το παραπάνω πιστοποιηθεί με επίσημο έγγραφο», αναφέρει η οικογένεια, «θα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα αιτήματά μας έχουν ικανοποιηθεί».

Η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον και αντιδράσεις, με τον Πάνο Ρούτσι να δηλώνει πρόσφατα ότι «ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τελικής πτώσεως» και να προειδοποιεί να μην πειραχθεί ο τάφος του παιδιού του.

Η ανακοίνωση της οικογενείας

«Η οικογένεια Ρούτσι και οι δικηγόροι της δεν έχουν λάβει μέχρι στιγμής επίσημο έγγραφο σχετικά, συνεπώς μέχρι τότε:

-Δεν γνωρίζουμε αν πραγματικά έχει δοθεί η άδεια ή πρόκειται για νέο επικοινωνιακό παιχνίδι.

-Δεν γνωρίζουμε αν η άδεια αυτή θα περιλαμβάνει όλες τις εξετάσεις (τοξικολογικές, βιοχημικές κ.α.) τις οποίες έχει εξαρχής αιτηθεί η οικογένεια, προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

-Δεν ακυρώνεται η προγραμματισμένη για την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου εκταφή η οποία πρόκειται να γίνει χωρίς άδεια και παρουσία της οικογενείας και των εμπειρογνωμόνων της μόνο για ταυτοποίηση DNA, τη διενέργεια της οποίας η οικογένεια Ρούτσι προσπαθεί να εμποδίσει.

Η οικογένεια Ρούτσι απαιτεί να δοθεί εντολή για όλες τις απαραίτητες τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις τις οποίες έχει εξαρχής αιτηθεί η οικογένεια και η νομική ομάδα, χωρίς να παραλειφθεί καμία. Τότε, και μόνο όταν το παραπάνω πιστοποιηθεί με επίσημο έγγραφο, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα αιτήματα της οικογένειας έχουν ικανοποιηθεί».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



