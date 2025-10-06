Νίκη για τον Πάνο Ρούτσι: Εγκρίθηκε η εκταφή και οι τοξικολογικές στη σορό του γιου του Ντένις – Δικαιώνεται μετά από 22 μέρες απεργίας πείνας

Δικαίωση για τον Πάνο Ρούτσι, που επί 22 ημέρες πραγματοποιεί απεργία πείνας στο Σύνταγμα. Η Εισαγγελία Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημά του για πλήρη εκταφή και τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του Ντένις, θύματος του δυστυχήματος στα Τέμπη.

06 Οκτ. 2025 13:39
Pelop News

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας αποφάσισε την πλήρη ικανοποίηση του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι για εκταφή και διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του, Ντένις Ρούτσι, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Ο Πάνος Ρούτσι, που βρίσκεται εδώ και 22 ημέρες σε απεργία πείνας στο Σύνταγμα, ζητούσε να πραγματοποιηθεί πλήρης εργαστηριακός έλεγχος, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού του.

Αρχικά, είχε δοθεί άδεια μόνο για εκταφή και επανεξέταση DNA, κάτι που δεν τον ικανοποίησε, οδηγώντας τον να συνεχίσει τον αγώνα του. Με τη νέα απόφαση, επιτρέπεται πλέον και η διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, όπως είχε ζητήσει εξαρχής.

Δικαστικές πηγές διευκρινίζουν ότι η εξέλιξη αυτή δεν συνεπάγεται επανέναρξη της ανακριτικής διαδικασίας για το δυστύχημα, ωστόσο αποτελεί μια σημαντική ηθική δικαίωση για τον Πάνο Ρούτσι, που ζητά εδώ και μήνες να «λάμψει η αλήθεια» για τον χαμό του γιου του.
