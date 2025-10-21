Η Ιαπωνία αποκτά γυναίκα πρωθυπουργό για πρώτη φορά στην ιστορία της!

Στην Ιαπωνία την ψήφο εμπιστοσύνης της κάτω βουλής για την πρωθυπουργία εξασφάλισε σήμερα (21/10/2-25), η επικεφαλής του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, Σανάε Τακαΐτσι και έτσι αναμένεται τις επόμενες ώρες να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα ορκιστεί ως πρωθυπουργός της χώρας.

Τα νέα στοιχεία για τη ληστεία του «αιώνα» στον Λούβρο, μεγάλες οι πολιτικές αντιδράσεις στη Γαλλία ΒΙΝΤΕΟ

Η 64χρονη Τακαΐτσι έλαβε 237 ψήφους, κερδίζοντας πάνω από τους μισούς της 465μελους Βουλής.

Sanae Takaichi, leader of Japan’s ruling Liberal Democratic Party, won the lower house vote to choose the next prime minister, clearing the way for her inauguration as the country’s first female premier later in the day. Follow our live coverage: https://t.co/cSmsotLTxn pic.twitter.com/XwTFgfird7 — Reuters (@Reuters) October 21, 2025

Το ίδιο αναμένεται να γίνει και από τη λιγότερο ισχυρή άνω βουλή ώστε η Τακαΐτσι να ορκισθεί το βράδυ ως 104η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας.

Η 64χρονη νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας διαδέχεται τον Σιγκέρου Ισίμπα, ο οποίος ανακοίνωσε την παραίτησή του τον περασμένο μήνα αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις εκλογικές απώλειες του κόμματός του.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



