Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ξεκίνησε ετοιμασίες για τον γάμο της

Μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της ζει η πατρινή Ηλιάνα Παπαγεωργίου, καθώς ετοιμάζεται να ανέβει για δεύτερη φορά τα σκαλιά της εκκλησίας με τον σύντροφό της, Γιάννη Καραβασάνη. Το ζευγάρι, που έχει ήδη παντρευτεί μία φορά στο παρελθόν, φαίνεται πως αποφάσισε να δώσει μια νέα ευκαιρία στη σχέση του.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην «πόλη του φωτός», όπου φαίνεται πως ξεκίνησε τις προετοιμασίες για τον επερχόμενο γάμο της. Σε story που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ενημέρωσε τους διαδιτκυακούς της φίλους για το ταξίδι της.

Πιο συγκεκριμένα, δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο, όπου ποζάρει χαμογελαστή μπροστά σε έναν καθρέφτη, κρατώντας ένα κοκτέιλ στο χέρι της: «Απλώς ένα κοκτέιλ αρκετά μεγάλο ώστε να με κάνει κατά λάθος να αρχίσω να σχεδιάζω έναν γάμο στο Παρίσι».

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είχε αποκαλύψει πώς έγινε η πρόταση, περιγράφοντας τη στιγμή. «Η πρόταση γάμου έγινε πολύ όμορφα και γλυκά στο σπίτι. Ήταν παραδοσιακά. Είχε αφήσει κάπου το δαχτυλίδι και περίμενε να το δω, το αγνοούσα τουλάχιστον μιάμιση ώρα. Μιλούσαμε και χάζευα. Δεν είχα δώσει σημασία. Είπα πρώτα θα πω το “ναι” και μετά θα το ανοίξω», είπε χαρακτηριστικά.

