Η Ισπανία μειώνει τον ΦΠΑ στα καύσιμα λόγω του πολέμου

Η μείωση στα καύσιμα θα είναι στο 10%, από 21%, στο πλαίσιο μέτρων ανακούφισης από το οικονομικό πλήγμα

20 Μαρ. 2026 11:28
Pelop News

Μπροστά στις αλλεπάλληλες αυξήσεις στο πετρέλαιο λόγω του πολέμου, η Ισπανία θα μειώσει σήμερα τον φόρο προστιθέμενης αξίας στα καύσιμα στο 10%, από 21%, στο πλαίσιο μέτρων ανακούφισης από το οικονομικό πλήγμα που έχει επιφέρει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, μετέδωσε ο ραδιοσταθμός SER επικαλούμενος πηγές που γνωρίζουν τα σχέδια.

Η Μαδρίτη σχεδιάζει επίσης να αναστείλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στους υδρογονάνθρακες, κάτι που θα οδηγήσει σε άμεση μείωση των τιμών του ντίζελ και της βενζίνης κατά 0,30 έως 0,40 ευρώ το λίτρο, προστίθεται στο ρεπορτάζ του SER.

Η κυβέρνηση θα καταργήσει φόρο 5% στην κατανάλωση ηλεκτρικού, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Κυβερνητικός εκπρόσωπος αρνήθηκε να σχολιάσει πριν από τη συνέντευξη Τύπου, κατά την οποία θα ανακοινωθούν τα μέτρα και η οποία έχει προγραμματισθεί για τις 11:00 τοπική ώρα.

Υπουργοί είχαν δηλώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι τα μέτρα θα περιλάβουν αρωγή προς οικονομικούς τομείς που είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στην κρίση, όμως πρόσθεσαν ότι η υψηλή παραγωγή ηλεκτρικού από ανανεώσιμες πηγές στη χώρα σημαίνει πως η οικονομία της είναι λιγότερο εκτεθειμένη στις επιπτώσεις από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου που προκαλεί ο πόλεμος.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:00 Αιγιάλεια: Επετειακή διπλή προβολή ιστορικού ντοκιμαντέρ και ταινίας με δωρεάν είσοδο για το ολοκαύτωμα της Σαμοθράκης (1821)και τους πέντε Νεομάρτυρες
14:00 Μεσολόγγι: 200 Χρόνια Θυσίας – Επέτειος Ελευθερίας 1826–2026
13:52 Λαμία: 49χρονος βρέθηκε νεκρός σε παρκάκι της πόλης – Παραγγέλθηκε νεκροψία
13:49 Προμηθέας-Κολοσσός: Πλούσιες δράσεις στο «Τόφαλος» και προσφορά ενόψει Παναθηναϊκού
13:46 ΔΕΗ: Επίτευξη στόχων για το 2025 με προσαρμοσμένο EBITDA στα €2 δισ. και καθαρά κέρδη στα €0,45 δισ.
13:43 Σημαντική διάκριση του ΕΟΤ στα βραβεία της βρετανικής Ένωσης Ανεξάρτητων Tour Operators (AITO)
13:40 Ανακοινώθηκαν οι μεταθέσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για το 2026 – Πόσες αιτήσεις ικανοποιήθηκαν
13:33 Πρώτη φωτογραφία μετά το χειρουργείο για τον δήμαρχο του Άη Στράτη – Αισιοδοξία για την πορεία της υγείας του
13:17 Κάθειρξη 10 ετών στον Παναγιώτη Ψωμιάδη για τα «45άρια» της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης
13:06 Πόρτο Χέλι: Πράσινο και αμμουδιές
13:00 «Σωστό μέτρο, αλλά να τηρείται απ΄ όλους»: Πέντε επιχειρηματίες της Πάτρας μιλούν για τα νέα ψηφιακά μπλόκα σε αλκοόλ και καπνό για ανηλίκους
12:59 Οδοντωτός: «Δεν ανοίγει χωρίς γεωλογική μελέτη και υπογραφή ασφαλείας», ξεκαθαρίζει ο Κυρανάκης
12:56 Νέα Αριστερά σε τροχιά ρήξης: Προ των πυλών η παραίτηση Χαρίτση και τα σενάρια για τον επόμενο σταθμό
12:55 ΠΑΕ Αρης: «Κανένα στέλεχος δεν εμπλέκεται στην δολοφονία του 20χρονου»
12:50 Τι αλλάζει σε καλλιτεχνική εκπαίδευση, σχολικές βιβλιοθήκες, IB και Τέμπη: Οι 25 ερωταπαντήσεις του υπουργείου Παιδείας για το νέο νομοσχέδιο
12:48 ΕΠΣΑ: Για μια ακόμα αγωνιστική διαιτητές εκτός Αχαϊας
12:45 Γκουτέρες: «Και οι δυο πλευρές του πολέμου έχουν κάνει εγκλήματα»
12:40 Ο Αττίκ επιστρέφει στην Πάτρα: Η μουσικοθεατρική παράσταση «Μια Ζωή Χειροκροτήματα» στο Επίκεντρο
12:38 Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης: Η METRO δίνει νέα ζωή σε χιλιάδες τόνους υλικών
12:33 «Κλεφτοπόλεμος» και «μπάλα στην εξέδρα»: Στα άκρα η σύγκρουση Μαρινάκη – Τσουκαλά για καύσιμα και ακρίβεια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
