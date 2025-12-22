Η ιστορία της Δυτικής Ελλάδας σε Podcast: Πρεμιέρα με τον Γουσταύο Κλάους

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχώρησε στη δημιουργία έξι (6) διαδικτυακών ηχοεκπομπών (podcasts) πολιτιστικού περιεχομένου με τον τίτλο «Podcasts Πολιτισμού».

Τα podcasts καλύπτουν θεματολογία που αφορά την τοπική ιστορία και τα τοπόσημα, καθώς και σημεία πολιτιστικού, ιστορικού και τουριστικού ενδιαφέροντος.

Τα θέματα που παρουσιάζονται εστιάζουν σε ιστορίες, διαδρομές, μνημεία και σημεία που είτε δεν έχουν αναδειχθεί επαρκώς και χρήζουν ιδιαίτερης μνείας, είτε είναι ήδη γνωστά, αλλά προσεγγίζονται από μια διαφορετική, λιγότερο γνωστή στο ευρύ κοινό οπτική γωνία, μέσα από τις τοποθετήσεις εξειδικευμένων επιστημόνων που συμμετέχουν σε κάθε podcast. Η παραγωγή των podcasts, με τη συμμετοχή ειδικών (ιστορικών, αρχαιολόγων, συγγραφέων κ.ά.), στοχεύει στην ανάδειξη της ιστορίας, της αρχιτεκτονικής, των παραδόσεων και του πολιτισμού εν γένει της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενώ παράλληλα διαθέτει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Το πρώτο podcast, με τίτλο «Ποιος ήταν ο Γουσταύος, τελικά;», έχει ήδη αναρτηθεί στο κανάλι Olympian Land στο YouTube, μέσω του παρακάτω συνδέσμου καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Olympian Land και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από τη γέννηση του Γουσταύου Κλάους – του ανθρώπου που έθεσε τις βάσεις της οινοποίησης στην Ελλάδα και άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην οικονομική και πολιτιστική ζωή της Πάτρας- επιχειρείται η ανάδειξη του ανθρώπου πίσω από τον μύθο.

Στο συγκεκριμένο podcast, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και ομότιμος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου, Νίκος Μπακουνάκης, απαντά σε ερωτήματα όπως: ποιός ήταν ο Γουσταύος Κλάους, πού σπούδασε, τί μουσική άκουγε, ακόμη και από πού προμηθευόταν τους λαιμοδέτες του, φωτίζοντας άγνωστες πτυχές της προσωπικότητάς του, καταρρίπτοντας ή επιβεβαιώνοντας μύθους και συνθέτοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα του επιχειρηματία και ανθρώπου της εποχής του.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, Παναγιώτης Μπράμος, δήλωσε: «Ο πολιτισμός αποτελεί την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη κάθε τόπου. Η ανάδειξη και η στήριξή του είναι πρωταρχικό μέλημα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Μέσα από τα Podcasts Πολιτισμού αξιοποιούμε σύγχρονα ψηφιακάμέσα για να φέρουμε την ιστορία και την πολιτιστική μας κληρονομιά πιο κοντά στο ευρύ κοινό. Πρόκειται για μια καινοτόμο δράση με δυναμική εξωστρέφειας, η οποία φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως πολιτιστικός πρεσβευτής της Περιφέρειάς μας, εντός και εκτός των γεωγραφικών της ορίων».

