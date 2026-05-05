Η ιστορική ομιλία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή: «Η ειρήνη των λαών είναι αδύνατη χωρίς ειρήνη των θρησκειών»

Σε μια συνεδρίαση με ιδιαίτερο θεσμικό και ιστορικό βάρος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απευθύνθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Βουλής και των μελών της εθνικής αντιπροσωπείας, με αφορμή την τιμητική απονομή του Χρυσού Μεταλλίου της Βουλής των Ελλήνων.

Από τα πρώτα κιόλας λόγια του έδωσε τον τόνο της παρουσίας του, τονίζοντας ότι η τιμή αυτή δεν αφορά μόνο το πρόσωπό του, αλλά μεταφέρεται στην ίδια τη Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, την οποία, όπως ανέφερε, διακονεί εδώ και 35 συνεχόμενα χρόνια. Με αυτό το στίγμα, συνέδεσε τη σημερινή του παρουσία στη Βουλή όχι μόνο με τη δική του πορεία, αλλά και με τη μακρά ιστορική και πνευματική διαδρομή του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Ο Ελληνισμός, η Ορθοδοξία και η δύναμη της γλώσσας

Στην ομιλία του, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον διαχρονικό ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου ως κιβωτού της Ορθοδοξίας, της ελληνικής γλώσσας και της πνευματικής συνέχειας του Γένους. Μίλησε για τη δημιουργική συνάντηση Ελληνισμού και Χριστιανισμού, παρουσιάζοντάς την ως θεμέλιο μιας παράδοσης που δεν περιορίζεται στο παρελθόν, αλλά εξακολουθεί να παράγει νόημα και αξίες για το παρόν.

Ξεχωριστή ήταν και η αναφορά του στη γλώσσα, την οποία περιέγραψε όχι απλώς ως εργαλείο επικοινωνίας, αλλά ως μια δύναμη φιλοσοφική, στοχαστική και ποιητική, ικανή να οδηγήσει τον άνθρωπο στο βάθος των πραγμάτων. Με αυτόν τον τρόπο ανέδειξε και τον ρόλο της γλώσσας ως φορέα πολιτισμού, ταυτότητας και εσωτερικής καλλιέργειας.

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια στο κέντρο του λόγου του

Κεντρικός άξονας της ομιλίας του ήταν η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ο Πατριάρχης υπογράμμισε πως όταν ο άνθρωπος αντιμετωπίζεται ως μια απλή βιολογική ύπαρξη, ανοίγει ο δρόμος για την υποτίμηση, την αντικειμενοποίηση και τελικά την απογύμνωσή του από την ουσιαστική του αξία.

Αντίθετα, όπως τόνισε, όταν ο άνθρωπος προσεγγίζεται ως πρόσωπο με αναφαίρετη αξία, τότε οικοδομούνται οι προϋποθέσεις για σεβασμό, κοινωνική συνοχή και ουσιαστική συνύπαρξη. Η συγκεκριμένη αναφορά έδωσε έναν έντονα ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα στην παρέμβασή του και συνέδεσε τη θεολογική σκέψη με τα σύγχρονα κοινωνικά και πολιτικά ερωτήματα.

Το μήνυμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε και στο ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επισημαίνοντας ότι η Οικουμενική Διακήρυξη του 1948 αποτελεί ακόμη και σήμερα τον βασικό κορμό κοινών θεμελιωδών αξιών για την παγκόσμια κοινότητα.

Την ίδια στιγμή, όμως, δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για τις σύγχρονες αμφισβητήσεις που δέχονται αυτές οι αρχές. Μάλιστα, στάθηκε ειδικά στη στάση των θρησκειών απέναντι στα δικαιώματα, λέγοντας ουσιαστικά ότι και από αυτή θα κριθεί σε σημαντικό βαθμό η πορεία τους στο μέλλον. Με αυτό το σημείο, ο λόγος του απέκτησε καθαρή παρέμβαση στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον, όπου οι αξίες των δικαιωμάτων δοκιμάζονται όλο και πιο συχνά.

Οικολογική κρίση και «οικο-ανομία»

Ένα μεγάλο μέρος της ομιλίας του αφιερώθηκε στην οικολογική κρίση, ένα θέμα με το οποίο ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έχει συνδεθεί εδώ και πολλά χρόνια σε διεθνές επίπεδο. Από το βήμα της Βουλής επανέλαβε τη γνωστή θέση του Φαναρίου ότι η οικονομική δραστηριότητα που δεν σέβεται τον «οίκο της ζωής» δεν είναι πραγματική οικονομία, αλλά «οικο-ανομία».

Με αυτή τη διατύπωση επιχείρησε να δείξει ότι η καταστροφή του περιβάλλοντος δεν είναι ένα τεχνικό ή περιφερειακό ζήτημα, αλλά μια βαθιά ηθική και πολιτισμική εκτροπή. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο υπήρξε πρωτοπόρο στην ανάδειξη της οικολογικής θεολογίας και της ανάγκης για μια συνολική στροφή προς μια οικολογική οικονομία, που θα σέβεται τη ζωή και τα όριά της.

Η ειρήνη των λαών περνά και από την ειρήνη των θρησκειών

Από τα πιο δυνατά μηνύματα της παρέμβασής του ήταν η αναφορά στον ρόλο των θρησκειών ως παραγόντων ειρήνης. Ο Πατριάρχης τόνισε ότι η ειρήνη των λαών δεν μπορεί να οικοδομηθεί χωρίς ειρήνη μεταξύ των θρησκειών, στέλνοντας ένα καθαρό μήνυμα σε μια περίοδο διεθνών συγκρούσεων και έντονης αβεβαιότητας.

Στο ίδιο πλαίσιο, κατήγγειλε τον φονταμενταλισμό ως έκπτωση του θρησκευτικού βιώματος και υπογράμμισε ότι η γνήσια πίστη δεν μπορεί να ταυτίζεται με τη μισαλλοδοξία, αλλά αποτελεί το αυστηρότερο αντίβαρό της. Η αναφορά αυτή ήρθε να δώσει στην ομιλία του έντονο διεθνές αποτύπωμα, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία η θρησκεία συχνά εργαλειοποιείται σε πολεμικά και διχαστικά περιβάλλοντα.

Το κλείσιμο με αναφορά στο Πατριαρχείο

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την τιμή που του αποδόθηκε και για τη φιλοξενία της Βουλής. Παράλληλα, επέμεινε στο ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο παραμένει σημείο αναφοράς για την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό, χαρακτηρίζοντάς το λάβαρο παγκοσμιότητας, πίστης, ήθους και πολιτισμού.

Με αυτό το κλείσιμο, ο λόγος του απέκτησε χαρακτήρα όχι μόνο ευχαριστίας, αλλά και υπενθύμισης του ιστορικού και εθνικού βάρους που φέρει το Φανάρι ως θεσμός. Η σημερινή του παρουσία στη Βουλή, έτσι, δεν έμεινε στην τελετουργία της βράβευσης, αλλά μετατράπηκε σε μια ευρύτερη παρέμβαση για τον άνθρωπο, τη δημοκρατία, τη συνύπαρξη και την ευθύνη του σύγχρονου κόσμου.

