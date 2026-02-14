Η Ιταλία αλλάζει το παιχνίδι στην Ευρώπη – Οικονομική ισχύς και νέες πολιτικές συμμαχίες

Παρά τη διαδεδομένη αντίληψη σε τμήματα της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης ότι η Ιταλία στηρίζεται κυρίως σε κοινοτικές επιδοτήσεις, τα οικονομικά και πολιτικά δεδομένα αποτυπώνουν μια διαφορετική πραγματικότητα: η χώρα παραμένει βασικός οικονομικός και πολιτικός παίκτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ως ιδρυτικό μέλος της τότε ΕΟΚ και τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, η Ιταλία διατηρεί ισχυρή βιομηχανική βάση και έντονη εξαγωγική δραστηριότητα. Τα τελευταία χρόνια συγκαταλέγεται στους «καθαρούς συνεισφορείς» του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, καθώς καταβάλλει περισσότερα χρήματα στα ευρωπαϊκά ταμεία από όσα λαμβάνει μέσω επιδοτήσεων. Έρευνα του Ινστιτούτου της Γερμανικής Οικονομίας κατατάσσει τη χώρα τρίτη σε συνεισφορά μετά τη Γερμανία και τη Γαλλία, μπροστά ακόμη και από οικονομίες όπως η Ολλανδία και η Σουηδία. Αντίθετα, η Ελλάδα εξακολουθεί να λαμβάνει σημαντικά περισσότερους πόρους από όσους συνεισφέρει, ενώ η Κύπρος αναμένεται να αλλάξει κατηγορία στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ.

Το νέο πολιτικό δίπολο Ρώμης – Βερολίνου

Το οικονομικό εκτόπισμα της Ιταλίας, σε συνδυασμό με τη σχετική πολιτική σταθερότητα της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι, ενισχύει τις φιλοδοξίες της Ρώμης για πιο κεντρικό ρόλο στην ευρωπαϊκή πολιτική. Η αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ και οι εσωτερικές πιέσεις που αντιμετωπίζει η Γαλλία έχουν δημιουργήσει νέο πεδίο ισορροπιών.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναλυτές κάνουν λόγο για ένα νέο ευρωπαϊκό δίδυμο, το λεγόμενο «Μερτσόνι», μετά τη συνάντηση του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς με την Ιταλίδα πρωθυπουργό. Οι δύο πλευρές εμφανίζονται να συγκλίνουν σε ζητήματα όπως η χαλάρωση ορισμένων ευρωπαϊκών κανόνων υπέρ της επιχειρηματικότητας και η προώθηση εμπορικών συμφωνιών όπως εκείνη με τη Mercosur.

Οι ισορροπίες με τη Γαλλία

Η διαμόρφωση αυτού του άξονα επηρεάζει και τις σχέσεις με τη Γαλλία. Η ανταπόκριση ευρωπαϊκών μέσων κάνει λόγο για μια σύνθετη τριγωνική σχέση ανάμεσα σε Βερολίνο, Παρίσι και Ρώμη, με τον Εμανουέλ Μακρόν να επιδιώκει να διατηρήσει τον ρόλο της Γαλλίας στις ευρωπαϊκές εξελίξεις.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η συζήτηση για τα λεγόμενα ευρω-ομόλογα, μια ιδέα κοινής ευρωπαϊκής χρηματοδότησης που θα μπορούσε να καλύψει αυξημένες αμυντικές δαπάνες και επενδυτικές ανάγκες. Η πρόταση συγκεντρώνει ολοένα και περισσότερους υποστηρικτές, αν και παραμένουν σημαντικές διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών.

Ένα νέο τοπίο στην Ευρώπη

Η δυναμική της Ιταλίας, οι πολιτικές συμμαχίες και οι οικονομικές προκλήσεις διαμορφώνουν ένα μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό σκηνικό. Η ισορροπία ανάμεσα σε οικονομική σταθερότητα, αμυντικές ανάγκες και δημοσιονομικούς περιορισμούς αναμένεται να καθορίσει την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα χρόνια.

