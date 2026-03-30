Η κακοκαιρία αλλάζει τον σχεδιασμό της ΝΔ: Αναβλήθηκε το προσυνέδριο στο Ηράκλειο με Μητσοτάκη

Αλλαγή στον προγραμματισμό της Νέας Δημοκρατίας φέρνει η κακοκαιρία που αναμένεται να επηρεάσει την Κρήτη, καθώς το προσυνέδριο που είχε οριστεί για την Τετάρτη 1 Απριλίου στο Ηράκλειο, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν θα πραγματοποιηθεί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η απόφαση για την αναβολή ελήφθη λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που προβλέπονται για την Τετάρτη, με βασικά χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις και τους ισχυρούς ανέμους.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το προσυνέδριο επαναπρογραμματίστηκε για τη Δευτέρα 20 Απριλίου, με το Ηράκλειο να παραμένει ο τόπος διεξαγωγής της εκδήλωσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



