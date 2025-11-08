Η κακοκαιρία «χτυπά» την Αιτωλοακαρνανία: Πλημμυρισμένοι δρόμοι και προειδοποιήσεις για νέο κύμα από την Κυριακή ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Η βροχόπτωση που έπληξε το μεσημέρι του Σαββάτου την Αιτωλοακαρνανία μετέτρεψε τον δρόμο Διαμαντέικα–Τριαντέικα σε χείμαρρο, καθιστώντας την κυκλοφορία επικίνδυνη.

Η Αστυνομία και η Πολιτική Προστασία συστήνουν στους οδηγούς να αποφεύγουν το σημείο και να περιορίσουν στο ελάχιστο τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς ο κίνδυνος αυξημένων υδάτων και φερτών υλικών παραμένει.

Αντίστοιχα προβλήματα σημειώνονται στα Καλύβια, τη Ρίγανη και τη Μεγάλη Χώρα, όπου αρκετοί αγροτικοί δρόμοι έχουν μετατραπεί σε «κινούμενη άμμο» από τη λάσπη.

Οι ζημιές εντοπίζονται κυρίως σε υποδομές και αγροτικές εκτάσεις, δυσκολεύοντας την πρόσβαση σε καλλιέργειες και ζώα, χωρίς ωστόσο να έχουν υπάρξει αναφορές για εγκλωβισμούς.

Νέο κύμα κακοκαιρίας από την Κυριακή

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, η ένταση των φαινομένων θα υποχωρήσει σταδιακά μέσα στο απόγευμα του Σαββάτου.

Ωστόσο, νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει εκ νέου την περιοχή από το μεσημέρι της Κυριακής, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα, διατηρώντας την Αιτωλοακαρνανία σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας.

Πηγή: sinidisi.gr

