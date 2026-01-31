Η κακοκαιρία, κυριολεκτικά, εξαφανίζει τη Σπιάτζα! ΒΙΝΤΕΟ

Πλέον στη… μανία των καιρικών συνθηκών που επικρατούν το τελευταίο διάστημα έχει παραδοθεί η παραλία της Σπιάτζας.

Δήμος Ήλιδας: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας

Μάλιστα τα τελευταία 24ώρα οι καιρικές συνθήκες επιδείνωσαν ακόμα περισσότερο τις καταστροφικές επιπτώσεις όπως καταγράφει και το βίντεο από drone που παρουσιάζει το iliaenimerosi.gr

Στο βίντεο (που «τραβήχτηκε» το μεσημέρι του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου) καταγράφεται ξεκάθαρα ότι η κεντρική παραλία της Σπιάτζας έχει (σχεδόν) εξαφανιστεί!

Χωρίς σταματημό η θάλασσα έχει «φάει» μεγάλο κομμάτι του ασφάλτινου τμήματος μπροστά από την παραλία (που χρησιμεύει ως πάρκινγκ στάθμευσης -τα καλοκαίρια- για τα αυτοκίνητα των λουόμενων). Από τα «χτυπήματα» της θάλασσας δεν έχει γλυτώσει ούτε η πλατεία της Σπιάτζας που έχει αρχίσει να καταρρέει τμηματικά…

Πλέον και η πρώτη σειρά των κτισμάτων που βρίσκονται στην παραλία (προς Μούτελη) έχει τεθεί σε… red code ενώ κανείς δεν γνωρίζει που θα σταματήσουν όλα τα παραπάνω μέχρι να τελειώσει χειμώνας…



Ξέχωρα από όλα τα παραπάνω θα πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών η «επικοινωνία» της Σπιάτζας με την περιοχή της Μούτελης οδεύει προς ολοκληρωτικό αποκλεισμό αφού η θάλασσα κοντεύει να «καταπιεί» τμήμα του κεντρικού δρόμου που συνδέει τις δυο περιοχές.

Τα τελευταία 24ώρα πολίτες που διαθέτουν οικίες στην περιοχή έχουν αναρτήσει σχετικά βίντεο…

Θυμίζουμε ότι στις αρχές της χρονιάς είχε γίνει διακοπή κυκλοφορίας στο παραλιακό οδικό δίκτυο (από τη θέση «Μούτελη» Σπιάτζας έως το ύψος του Ι.Ν. Αγίου Σπυρίδωνος) λόγω της διάβρωσης που προκαλούν οι καιρικές συνθήκες!

Όλα τα παραπάνω συμβαίνουν ενώ ήδη έχει εκδοθεί έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που κανείς δεν γνωρίζει (αν και) πόσο θα επηρεάσει την περιοχή μας επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο (και) την περιοχή της Σπιάτζας που είναι γνωστή σε όλη την Ελλάδα για την πληθώρα των αυθαίρετων κτισμάτων της…

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί και η αγωνία των πολιτών που είναι ιδιοκτήτες κτιρίων-κατοικιών στο παραλιακό μέτωπο της Σπιάτζας.

Και αν πολλοί από αυτούς έχουν αποδεχθεί, πλέον, πως είναι ζήτημα χρόνου οι παραθεριστικές οικίες τους να αποτελέσουν παρελθόν υπάρχουν αρκετοί ακόμα που ζουν μόνιμα εκεί… και είναι αυτοί που ζητούν «παρεμβάσεις» από Φορείς προκειμένου να μην μείνουν χωρίς… «κεραμίδι». Μόνο που -σύμφωνα και με δηλώσεις αυτοδιοικητικού της περιοχής- δεν υφίσταται (νόμιμο) πλαίσιο παρέμβασης…

