Η Κάντζαρη πήρε το πρώτο μετάλλιο στην τεχνική κολύμβηση για τη ΝΕΠ
Η κολυμβήτρια της ΝΕΠ Αννα-Βασιλική Κάντζαρη κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία Παγκορασίδων Β΄.
Το πρώτο μετάλλιο για τη ΝΕΠ στην τεχνική κολύμβηση ήρθε από την Αννα-Βασιλική Κάντζαρη, η οποία κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία Παγκορασίδων Β΄ στο αγώνισμα 200μ. διπλά πέδιλα στο Πανελλήνιο χειμερινό πρωτάθλημα τεχνικής κολύμβησης.
Πολλά συγχαρητήρια!
