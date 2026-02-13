Η Κάντζαρη πήρε το πρώτο μετάλλιο στην τεχνική κολύμβηση για τη ΝΕΠ

Η κολυμβήτρια της ΝΕΠ Αννα-Βασιλική Κάντζαρη κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία Παγκορασίδων Β΄.

13 Φεβ. 2026 22:51
Το πρώτο μετάλλιο για τη ΝΕΠ στην τεχνική κολύμβηση ήρθε από την Αννα-Βασιλική Κάντζαρη, η οποία κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία Παγκορασίδων Β΄ στο αγώνισμα 200μ. διπλά πέδιλα στο Πανελλήνιο χειμερινό πρωτάθλημα τεχνικής κολύμβησης.

Πολλά συγχαρητήρια!

