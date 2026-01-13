Η κατάσταση λειτουργίας του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων LIVE εικόνα

Η πρόσφατη έντονη χιονόπτωση «άνοιξε» το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων.

Κατάσταση λειτουργίας του χιονοδρομικού αναβατήρες και πίστες δείτε ΕΔΩ

Συνθήκες χιονοδρομίας δείτε ΕΔΩ

Εικόνα από live κάμερα του Χιονοδρομικού Κέντρο του Χελμού στα Καλάβρυτα

