Η Κατερίνα Καινούργιου εκνευρίστηκε επειδή φάνηκε να τρώει στον τηλεοπτικό αέρα

Εκνευρισμένη εμφανίστηκε η Κατερίνα Καινούργιου, όταν αντιλήφθηκε ότι παρουσιάστηκε στον τηλεοπτικό αέρα να τρώει.

Το πρωί της Παρασκευής 6 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια της ενότητας των ζωδίων στο «Super Κατερίνα», η εγκυμονούσα παρουσιάστρια καθόταν στον καναπέ, όσο η αστρολόγος της εκπομπής μιλούσε για τις προβλέψεις. Τότε, παίχτηκε πλάνο με την Κατερίνα Καινούργιου να τρώει ένα σάντουιτς, με την ίδια να εμφανίζεται εκνευρισμένη, όταν αντιλήφθηκε την κίνηση του σκηνοθέτη της.

«Γιατί με δείχνεις ρε παιδάκι μου; Γιατί με δείχνεις;» είπε αρχικά και αφού σκουπίστηκε, στη συνέχεια προβλήθηκε ένα ακόμη πλάνο της να τρώει.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



