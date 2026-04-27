Η Κατερίνα Σολωμού στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ: Στόχος η πολιτική ενίσχυση και η νίκη στις εκλογές

Την αποφασιστικότητα για ενεργή συμμετοχή στον πολιτικό αγώνα με στόχο την εκλογική επικράτηση του ΠΑΣΟΚ εκφράζει σε δήλωσή της η Κατερίνα Σολωμού, με αφορμή την πρότασή της για συμμετοχή στο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος.

Η ίδια ευχαριστεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό της, τονίζοντας ότι η πρόταση αυτή αποτελεί τιμή αλλά και ευθύνη.

Παράλληλα, υπογραμμίζει πως η επόμενη περίοδος απαιτεί μαζική και δυναμική συμμετοχή όλων των στελεχών και των πολιτών, με στόχο –όπως αναφέρει– έναν «νικηφόρο αγώνα» στις εθνικές εκλογές. Στο πλαίσιο αυτό, κάνει λόγο για την ανάγκη διατύπωσης καθαρού πολιτικού λόγου και ισχυρής προοδευτικής πρότασης που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην πολιτική αυτονομία του κόμματος, σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα δώσει τη μάχη των εκλογών ως αυτόνομο κίνημα, με πλήρη προγραμματική αυτοτέλεια και κεντρικό στόχο την ανάδειξή του σε πρώτο κόμμα, καθώς και τη συγκρότηση κυβέρνησης με κορμό το ίδιο.

Η κ. Σολωμού ασκεί παράλληλα έντονη κριτική στην κυβέρνηση, την οποία χαρακτηρίζει ως τη «χειρότερη που γνώρισε ποτέ ο τόπος», καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν το ΠΑΣΟΚ προκειμένου –όπως επισημαίνει– να υπάρξει πολιτική αλλαγή.

Κλείνοντας, τονίζει ότι μια ενδεχόμενη νίκη του ΠΑΣΟΚ θα αποτελέσει, αφενός, ήττα για την «κυβέρνηση των σκανδάλων» και τα ολιγοπώλια και, αφετέρου, «μια περήφανη νίκη του λαού», που θα ανοίξει τον δρόμο για μια ισχυρή και δίκαιη Ελλάδα.

