Η Κατερίνα Σολωμού στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ: Στόχος η πολιτική ενίσχυση και η νίκη στις εκλογές

27 Απρ. 2026 13:23
Pelop News

Την αποφασιστικότητα για ενεργή συμμετοχή στον πολιτικό αγώνα με στόχο την εκλογική επικράτηση του ΠΑΣΟΚ εκφράζει σε δήλωσή της η Κατερίνα Σολωμού, με αφορμή την πρότασή της για συμμετοχή στο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος.

Η ίδια ευχαριστεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό της, τονίζοντας ότι η πρόταση αυτή αποτελεί τιμή αλλά και ευθύνη.

Παράλληλα, υπογραμμίζει πως η επόμενη περίοδος απαιτεί μαζική και δυναμική συμμετοχή όλων των στελεχών και των πολιτών, με στόχο –όπως αναφέρει– έναν «νικηφόρο αγώνα» στις εθνικές εκλογές. Στο πλαίσιο αυτό, κάνει λόγο για την ανάγκη διατύπωσης καθαρού πολιτικού λόγου και ισχυρής προοδευτικής πρότασης που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην πολιτική αυτονομία του κόμματος, σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα δώσει τη μάχη των εκλογών ως αυτόνομο κίνημα, με πλήρη προγραμματική αυτοτέλεια και κεντρικό στόχο την ανάδειξή του σε πρώτο κόμμα, καθώς και τη συγκρότηση κυβέρνησης με κορμό το ίδιο.

Η κ. Σολωμού ασκεί παράλληλα έντονη κριτική στην κυβέρνηση, την οποία χαρακτηρίζει ως τη «χειρότερη που γνώρισε ποτέ ο τόπος», καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν το ΠΑΣΟΚ προκειμένου –όπως επισημαίνει– να υπάρξει πολιτική αλλαγή.

Κλείνοντας, τονίζει ότι μια ενδεχόμενη νίκη του ΠΑΣΟΚ θα αποτελέσει, αφενός, ήττα για την «κυβέρνηση των σκανδάλων» και τα ολιγοπώλια και, αφετέρου, «μια περήφανη νίκη του λαού», που θα ανοίξει τον δρόμο για μια ισχυρή και δίκαιη Ελλάδα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:38 Εκτός κινδύνου η 13χρονη από το Χαϊδάρι μετά την πτώση από σχολείο
16:30 Ιωάννα Δελέγκου, η νέα γενιά που εξελίσσει τα «Οπτικά Δελέγκος»
16:22 Υπουργείο Οικονομίας: Αισιοδοξία για νέα αναβάθμιση
16:14 Το Ισραήλ κατέστρεψε σήραγγες της Χαμάς
16:07 Γροζοπούλου: «Εστιάζουμε μόνο στο πρώτο παιχνίδι με Ηλιούπολη»
16:00 Πάτρα – Πολιτική Προστασία: Σε ιδιώτες κρίσιμες εργασίες λόγω υποστελέχωσης
15:54 Ποιες είναι οι προβλέψεις για τον χρυσό, γιατί επηρεάζει ο πόλεμος
15:47 Γυναίκα κατήγγειλε αστυνομικό για ασέλγεια κατά τη μεταγωγή της από τις φυλακές Θηβών
15:45 Δεν φταίει η «κακιά στιγμή», αλλά το χέρι που σηκώθηκε
15:44 Η Χριστίνα Παππά καταγγέλλει ότι απειλούν την ζωή της
15:40 Τι προτείνει η Χεζμπολάχ για τα στενά του Ορμούζ και τα πυρηνικά
15:34 Μεγάλες απώλειες στην πατατοκαλλιέργεια της Αχαΐας – Οι τιμές πιέζουν τους παραγωγούς
15:30 Οι επόμενες κινήσεις του Τραμπ για τον πόλεμο, για ποιο λόγο κάνει σύσκεψη ασφαλείας
15:24 Σοκ στον Παναθηναϊκό: Εκτός playoffs ο Σλούκας με ρήξη μηνίσκου
15:21 Ραφήνα: 74χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από παραλία
15:19 Αχαΐα: Η ιδανική αφετηρία για αποδράσεις το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος
15:12 ΝΟΠ: Σύμμαχος η αναβολή και δουλειά για Χανιά
15:05 «Χειμώνας» στην καρδιά της άνοιξης: Χιονοθύελλα παραλύει τη Μόσχα
15:00 Εκδήλωση από το «Πατρινόραμα» και τον Inner Wheel: Δάκρυσε ο Καλαγκός – Συγκινητικές στιγμές στην τιμητική εκδήλωση για τον διάσημο καρδιοχειρουργό
14:57 Νήσος Σάμος: Νέο βίντεο από τη στιγμή που άνοιξε το σύστημα πυρασφάλειας – Το Λιμενικό εξετάζει την επιβολή προστίμου για τον επιβάτη που άναψε τσιγάρο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
