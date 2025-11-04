Η Κέιτ Μπλάνσετ στη Μάνη για τα γυρίσματα της νέας της ταινίας «Sweetsick»

Στη Δυτική Μάνη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η διπλά βραβευμένη με Όσκαρ Κέιτ Μπλάνσετ, για τα γυρίσματα της νέας βρετανικής παραγωγής «Sweetsick», που αναμένεται να αναδείξει τη φυσική ομορφιά της Μεσσηνίας στη μεγάλη οθόνη.

Η Κέιτ Μπλάνσετ βρίσκεται ήδη στη Μάνη, όπου ξεκινούν τα γυρίσματα της νέας της ταινίας, με τίτλο «Sweetsick», μια βρετανική δραματική παραγωγή που επιλέγει τη Μεσσηνία ως φόντο της ιστορίας. Η διεθνώς αναγνωρισμένη ηθοποιός, βραβευμένη με δύο Όσκαρ και τέσσερις Χρυσές Σφαίρες, ταξίδεψε από το Χόλιγουντ στην Ελλάδα για τις ανάγκες του έργου, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι η χώρα μας αποτελεί ελκυστικό κινηματογραφικό προορισμό για διεθνείς παραγωγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr και του eleftheriaonline.gr, τα γυρίσματα ξεκινούν σήμερα, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, από τον οικισμό Πετροβούνι, ανατολικά της Καρδαμύλης, και θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες σε Τραχήλα και Άγιο Δημήτριο. Ήδη, από τα τέλη Οκτωβρίου, συνεργεία βρίσκονται στην περιοχή για την προετοιμασία των σκηνικών, ενώ θα γυριστούν πλάνα και στο Νηπιαγωγείο Καρδαμύλης καθώς και στο Πνευματικό Κέντρο της Τραχήλας.

Η διάσημη σταρ είχε συνάντηση με τον δήμαρχο Δυτικής Μάνης, Δημήτριο Γιαννημάρα, ο οποίος την καλωσόρισε θερμά, εκφράζοντας τη χαρά του για τη διεθνή προβολή της περιοχής. Πολλοί κάτοικοι έχουν ήδη εντοπίσει την ηθοποιό σε διάφορα σημεία της Μάνης, όπου κυκλοφορεί με διακριτικότητα και απλότητα.

Η ταινία «Sweetsick», σε σενάριο και σκηνοθεσία της Άλις Μπερτς, αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας με την ιδιαίτερη ικανότητα να “βλέπει” τι χρειάζονται περισσότερο οι άνθρωποι στη ζωή τους, με τη Μεσσηνία να μετατρέπεται σε σκηνικό εσωτερικής αναζήτησης και συναισθηματικής αποκάλυψης.
