Η Κέιτ Μίντλετον θα παραβρεθεί στον τελικό των ανδρών του τουρνουά τένις Γουίμπλεντον

H πριγκίπισσα της Ουαλίας ετοιμάζεται για τη δεύτερη δημόσια εμφάνιση μετά τη γνωστοποίηση της ασθένειάς της, και αφού τον προηγούμενο μήνα είχε εμφανιστεί στο Trooping the Color. Η Κέιτ Μίντλετον θα παραβρεθεί στον τελικό των ανδρών στο Γουίμπλεντον την Κυριακή, όπως επιβεβαίωσε το Παλάτι του Κένσινγκτον.

Οι πληροφορίες σε βρετανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως η δούκισσα της Ουαλίας θα κάνει την εμφάνισή της στον τελικό, μετά τα δημοσιεύματα που έλεγαν ότι αυτό εξαρτάται από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Εν μέσω της μάχης που δίνει με τον καρκίνο, ο δούκας της Ουαλίας είναι υπερπροστευτικός απέναντί της, όπως ανέφερε δημοσίευμα της Sun.

Kate Middleton will attend the Gentlemen’s Singles Final at #Wimbledon tomorrow https://t.co/UCGyHyKoIU

— Metro (@MetroUK) July 13, 2024